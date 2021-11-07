Власти Грузии заявили, что Саакашвили принимал еду, и показали кадры: омбудсмен назвала это дезинформацией

Грузинские власти заявили, что объявивший голодовку в СИЗО экс-президент страны Михеил Саакашвили на самом деле принимал пищу – детское питание и соки. Омбудсмен, как и сам заключенный и его адвокаты, ответили: это не нарушало условий голодовки.

Кадры камер видеонаблюдения, показывающие, как Саакашвили ел, опубликовала грузинская Специальная пенитенциарная служба в Facebook. Пресс-служба также написала, что делится фотографиями еды "в связи с большим общественным интересом" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На фото видно бутылочки с соками, порошки-каши, а также баночки детского питания.

Интересно, что ведомство обнародовало снимок практически пустых банок с пюре, которые стояли в один ряд. Очевидно, все доказательства того, что Саакашвили ел, тщательно сохранялись в СИЗО.

В личном Facebook-аккаунте после этого появилось заявление политического деятеля. Мужчина отметил, что не нарушал условия голодовки и лишь поддерживал свое здоровье витаминами.

Он ответил, что, "чтобы окончательно исключить все бесстыдные предположения, направленные на дискредитацию и оскорбление" его, больше не будет принимать любые напитки и т.п. названия которых включены в Протокол о голоде, включая таблетки глюкозы, минералы и витамины.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария отметила, что распространенные властями данные – это дезинформация.

Все пюре, каши и соки Саакашвили предоставил сами медперсонал места заключения, "который объяснил, что это нельзя оценивать как продукты питания", написала Ломджария.

Она подчеркнула, что видео можно неправильно трактовать и это вредит не только правовому статусу конкретного лица, но и всех заключенных.

"Такое отношение может привести к тому, что голодающие заключенные откажутся от всех видов жидкостей и лекарств, что еще больше ухудшит состояние их здоровья", – сказано в сообщении.

Видео с Саакашвили:

Напомним:

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Он сам приехал на территорию Грузии и был найден правоохранителями в тот же день.

В СИЗО экс-президент объявил голодовку, а также призвал оппозиционные партии объединиться.

На фоне новостей об аресте экс-главы Грузии в больницу попал его отец – Николоз Саакашвили. У пожилого мужчины случился сердечный приступ.

Как писал OBOZREVATEL ранее, адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявлял об ухудшении состояния политика. У него уже есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти, говорил юрист.

Гварамия утверждает, что действующие власти Грузии собираются "ликвидировать" задержанного.