Врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния политика: был ослаблен, есть скачки давления

Медики выразили обеспокоенность состоянием здоровья заключенного в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили. У него были скачки давления, он стал очень слабым.

Об этом рассказал его врач Николоз Кипшидзе, передает российский "Интерфакс". Тем не менее голодующий политик, который ранее отказался от лекарств и тюремной медпомощи, согласился на тесты.

"Сегодня он был немного слабее, чем вчера и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты", – сказал медик в комментарии журналистам вечером 2 ноября.

По его словам, сперва арестованный в тюрьме №12 города Рустави Саакашвили отказался от прохождения тестирования. Однако позже согласился.

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"Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", – пояснил Кипшидзе.

Напомним, что голодовка грузинского и украинского политика, главы исполкома Нацсовета реформ Украины, которого арестовали 1 октября, продолжается уже 34 дня.

В тюрьме его посещала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Впоследствии она сообщила о сильном ухудшении состояния политика и что его дважды реанимировали.

Нардепк от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая находится в отношениях с Саакашвили, отметила, что за время заключения он похудел более чем на 20 килограммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты от партии "Слуги народа" заявили о подготовке обращения к властям Грузии из-за Михеила Саакашвили. Основанием служило письмо политика, а также его состояние здоровья.