Адвокат Саакашвили о состоянии политика: серьезные провалы в памяти, не может вспомнить некоторые имена

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что состояние политика ухудшилось. По его словам, физически это очень заметно.

У Саакашвили уже есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти, сообщает "Первый канал". Он не может вспомнить имена некоторых людей.

"Моё пока что помнит, но во время разговора проявилось, что он не смог даже вспомнить имена некоторых своих друзей. Я не знаю, что это за симптом, наверное, об этом должны сказать врачи", – рассказал адвокат.

Он добавил, что Саакашвили отказывается сотрудничать с медицинским консилиумом до тех пор, пока не будет назначена альтернативная медицинская комиссия.

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Ранее адвокат заявил, что действующие власти собираются "ликвидировать" задержанного политика. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал эти обвинения бредом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В СИЗО экс-президент объявил голодовку и призвал оппозиционные партии объединиться. На фоне новостей об аресте экс-главы государства в больницу попал его отец – Николоз Саакашвили. Известно, что у пожилого мужчины случился сердечный приступ.