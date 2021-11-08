Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете: все подробности и видео

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из 12-й тюрьмы на вертолете. Его решили госпитализировать в больницу пенитенциарного учреждения №18 (Глданская тюрьма) в Тбилиси.

Об этом сообщается в Facebook Пенитенциарной службы Грузии. Перевод совершен "во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью".

Часом ранее гражданская жена Саакашвили, народный депутат Украины Елизавета Ясько написала в Facebook, что консилиум врачей после посещения Саакашвили сделал заявление о необходимости его немедленного перевода в больницу с "мультитехнологической аппаратурой".

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Она выразила надежду, что политика перевезут в больницу города Гори.

Как отмечает "Грузия Online", Горийский военный госпиталь оснащен современной медицинской техникой.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе подтвердил, что согласно анализам экс-президента, все показатели ухудшились.

"Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику", – сказал врач журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинские власти заявили, что объявивший голодовку в СИЗО Саакашвили на самом деле принимал пищу – детское питание и соки.

Омбудсмен, как и сам заключенный и его адвокаты, ответили: это не нарушало условий голодовки.