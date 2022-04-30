Малюська сказал, когда ждать первые приговоры по военным преступлениям РФ

У Украины уже достаточно доказательств совершения военных преступлений российскими войсками против украинцев и преступления агрессии России против нашего государства. В определенных обстоятельствах можно будет констатировать и наличие преступления геноцида.

Единственная проблема будет заключаться в том, чтобы задержать преступников физически. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По словам министра, судить и выносить приговоры как руководству России, так и российским военным смогут и украинские суды, и международные судебные инстанции - Международный уголовный суд, трибунал, создание которого на днях поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы, и суды других государств.

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И дипломатические иммунитеты преступников не спасут.

Единственной проблемой будет физическое задержание виновников преступлений против Украины.

"Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет в том числе Интерпол. Если это приговоры, которые будут выноситься МКС, то здесь вообще еще более интересная история, потому что его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира. И большинство стран мира не будет учитывать даже дипломатическую защиту, например, Владимира Путина или его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МКС", - отметил Малюська.

Министр предупредил, что процесс запуска доступных механизмов и провозглашение первых приговоров растянется на период от года до двух.

Кроме привлечения к ответственности военных преступников от рядовых исполнителей вплоть до руководства РФ Украина будет параллельно добиваться взыскания с России компенсаций за нанесенный российской агрессией ущерб. Здесь ключевым будет поиск денег и собственности РФ, которую можно конфисковать.

"Здесь так же куча судов, готовых выносить решения против РФ: Европейский суд по правам человека, арбитражи, отдельная комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, которые обеспечат доступ к территории РФ. Но ситуация схожа с ситуацией с уголовными судами, в уголовных нужно поймать кого-то, чтобы в тюрьму отправить, в гражданских судах – нужно найти российские деньги, которые можно забрать", – отметил Малюська.

Он рассказал, что необходимо отыскать механизмы, которые позволят получить доступ к российским деньгам, защищающимся суверенным иммунитетом России. Украинские власти, говорит министр, такие механизмы уже видят.

"Также речь не о месяцах, а о процессах на год, два, иногда и больше, но путь ясен и результат так же будет достигнут", – уточнил министр юстиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в парламенте Канады официально признали геноцидом преступления РФ в Украине. Ранее именно так назвали то, что делает Россия с украинским народом, главы сенатов Чехии и Польши.

Евросоюз направляет в Украину 54 советника для расследования военных преступлений РФ, также участие в расследовании и сборе доказательств для будущего трибунала примут британские эксперты.

28 апреля стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию с призывом создать трибунал для военных преступников из РФ. Решение было принято единогласно. А глава Евросовета заявил, что РФ должна заплатить за преступления против Украины. Зверства российских оккупантов по отношению к мирным украинцам должны быть наказаны.