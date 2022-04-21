Евросоюз направит в Украину 54 советника для расследования военных преступлений РФ

Европейский союз направит в Украину дополнительных международных советников, которые будут помогать в расследовании военных преступлений, совершенных российскими военными на территории государства. Речь идет о 54 экспертах.

Об этом сообщил глава Консультативной миссии ЕС (КМЕС) в нашем государстве Антти Хартикайнен. В среду, 20 апреля, он провел встречу с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким, передает пресс-служба ЛОВА.

По словам Хартикайнена, решение о дополнительных экспертах стало одной из частей нового одобренного мандата миссии. Представители КМЕС с начала российского вторжения способствовали привлечению гуманитарной помощи на местах, ее беспрепятственному движению на пунктах пересечения границы и распределению помощи нуждающимся.

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"Наша тема по диалогу по вопросам общественной безопасности, то есть взаимодействие между правоохранительными органами, гражданами и областной, местными администрациями остается актуальной и является более актуальной в текущих условиях", – отметил Хартикайнен.

Накануне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что расследование преступлений РФ в Украине начали уже 13 государств. На платформе Евроюста создана совместная следственная группа, также Киев активно сотрудничает с Международным уголовным судом.

Она подчеркнула, что Кремль должен ответить за военные преступления в Украине и добавила, что мир объединяется в поиске эффективных – юридических, дипломатических и экономических – механизмов привлечения России к ответственности за зверства ее военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин дал почетное звание "за массовый героизм" бригаде насильников и убийц, побывавших в Буче. Эта бригада, по данным украинской разведки, совершила под Киевом самое большое количество страшных преступлений.