Глава Евросовета заявил, что РФ должна заплатить за преступления против Украины: эти зверства будут наказаны

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Российская Федерация ответит по закону за все те ужасы, которые ее армия совершила в оккупированных городах Киевской и других областей Украины. Западные союзники приложат все усилия, чтобы расследовать преступления оккупантов на суверенной земле.

Об этом сам лидер организации заявил во время совместной пресс-конференции с украинским гарантом Владимиром Зеленским, опубликованной на Facebook Офиса президента. Накануне Мишель прибыл в освобожденную ВСУ Бородянку, масштабы бедствия поразили политика.

"Я встретился с людьми. Нет слов, чтобы описать, что я чувствую не как президент Европейского совета, а как отец, как человек. Это - зверства, это военные преступления, они должны и будут наказаны. Они должны заплатить за то, что совершили во многих других городах и местах в Украине", – подчеркнул он.

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Напомним, что в небольшом поселке Бородянка под Киевом, который был оккупирован с первых дней войны, под завалами домов были обнаружены десятки тел гражданского населения. Населенный пункт находится в ужасном состоянии, многие люди потеряли жизнь, здоровье, крышу надо головой из-за постоянных обстрелов российскими солдатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе также остро отреагировали на атаку мирных жителей в Краматорске, которые пытались эвакуироваться в более безопасный регион.