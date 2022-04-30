В парламенте Канады официально признали геноцидом преступления РФ в Украине

Верхняя палата парламента Канады поддержала резолюцию о признании военных преступлений России против Украины геноцидом украинского народа. Документ был одобрен в пятницу, 29 апреля.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook. Накануне идентичное решение поддержала нижняя палата общин канадского парламента.

По словам главы Рады, депутаты страны приняли резолюцию единогласно. За смелое решение о признании акта геноцида он выразил благодарность Сенату Канады и спикеру Джорджу Фьюри.

"Сенат единогласно принял соответствующую резолюцию, идентичную резолюции Палаты общин Канады. Чувствуем мощную поддержку Канады и вместе двигаемся к победе!" – написал Стефанчук.

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28 апреля стало известно, что нижняя палата единогласно поддержала документ, внесенный депутатом Гизер Макферсон о признании акта геноцида против украинцев.

В документе перечислены преступления, совершенные солдатами путинской армии в украинских городах против их мирных жителей.

Там упоминаются убийства гражданских, пытки, изнасилования, принудительная депортация украинцев, в частности детей, в Российскую Федерацию. В постановлении отмечено, что зверства военнослужащие России совершают по указанию диктатора Владимира Путина и членов нелегитимной российской Госдумы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции 12 апреля заявил, что считает верным, что все больше политиков используют слово "геноцид", когда говорят о войне российских оккупантов против Украины. По его убеждению, такая характеристика действий Путина правдива, несмотря на то, что существует официальный процесс по определению геноцида.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции заявили, что не используют термин "геноцид" для описания преступных действий РФ в Украине. В то же время, ситуацию в Мариуполе там назвали "драматической".