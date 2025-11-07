Расмуссен призвал к созданию воздушного щита на территории НАТО и развертыванию европейских сил для защиты Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к радикальным шагам для защиты Украины от российских атак. Он предлагает создание воздушного щита на территории НАТО и развертывание европейских сил для безопасности украинской инфраструктуры.

По его словам, без таких действий война может затянуться на годы. Об этом сообщает The Guardian.

Украина рискует оказаться в длительной войне и постепенной потере территорий, если Европа не усилит давление на Россию. Расмуссен предлагает размещение противоракетных и беспилотных систем на территории НАТО, чтобы защищать Украину от ударов по инфраструктуре.

Бывший генсек НАТО и премьер-министр Дании считает, что размещение ПВО в странах, таких как Польша, даст сигнал для России: атака на эти территории станет нападением на НАТО.

"Мы должны помочь украинскому народу защититься от российских ракет и беспилотников, создав воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. Страны НАТО, которые являются соседями с Украиной, могут стать местом размещения натовской системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны", – отметил Расмуссен.

Он также призывает к развертыванию европейских войск в Украине еще до заключения соглашения о прекращении огня.

Расмуссен заявил, что "коалиция желающих", которая надеялась сформировать такие силы после окончания боевых действий, превратилась в коалицию тех, кто ждет.

"Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы рискуем оказаться в ситуации вечной войны. У Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпах и мышлении", – убежден экс-генсек НАТО.

Расмуссен обсуждает с европейскими лидерами возможность предоставления Украине гарантий безопасности вроде тех, что США предоставили Катару. По его мнению, такие гарантии помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому убедить свой народ в необходимости мирного соглашения, которое предусматривает потерю украинских территорий.

Он также предлагает поставки Украине ракет большой дальности и возобновление переговоров по американским "Томагавкам", которые Дональд Трамп не поддержал. Германия могла бы стать "первопроходцем", поставляя собственные крылатые ракеты "Таурус", чтобы усилить давление на Путина и стимулировать мирные переговоры.

"Это пошлет четкий сигнал через Атлантику и окажет давление на Белый дом. Германия решительно заинтересована в том, чтобы заставить Путина начать мирные переговоры... Taurus – это средство для этого", – резюмировал Расмуссен.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президент Финляндии, в рамках гарантий безопасности для Украины западные государства, которые к ним присоединятся, должны будут воевать с Россией в случае нового нападения Москвы. Без этого такие гарантии не будут достаточно сильными, а потому не смогут остановить Кремль от новой агрессии.

