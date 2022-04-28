ПАСЕ приняла резолюцию с призывом создать трибунал для военных преступников из РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы 28 апреля приняла резолюцию, предлагающую безотлагательно создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений Российской Федерации в Украине. Международный уголовный трибунал также будет судить тех, кто эти преступления совершал, а также высшее политическое и военное руководство страны-агрессора.

Об этом сообщили на официальном сайте ПАСЕ. Резолюцию поддержали 115 депутатов.

Депутаты ПАСЕ осудили развязавшуюся Россией войну против Украины, в ходе которой агрессор применяет тяжелое вооружение и, вероятно, совершает многочисленные тяжкие преступления против гражданского населения, в частности, казни и сексуальное насилие. Они подчеркнули, что шокированы массой сообщений об изнасиловании и пытках, которые совершают российские оккупанты в отношении украинцев. Эти действия, напоминают в ПАСЕ, совершенно однозначно признаны военными преступлениями в международном праве.

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В то же время руководство РФ не только не осуждает, а наоборот – поощряет свою армию к продолжению зверств.

"Присвоение президентом Российской Федерации 18 апреля 2022 года почетного звания 64-й мотострелковой бригады, дислоцированной в Буче во время сообщений о зверствах," направляет сокрушительный сигнал семьям погибших и цинично поощряет российские войска к продолжению безнаказанного совершения аналогичных действий, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности", - отмечается в резолюции.

Международное сообщество, убеждены депутаты ПАСЕ, должно дать четкий сигнал о том, что наказание неизбежно и "лица, совершившие военные преступления и преступления против человечности, а также возможный геноцид будут привлечены к ответственности".

Генассамблея призвала международное сообщество поддержать действующие расследования военных преступлений в Украине, в частности, со стороны Международного уголовного суда, украинских и зарубежных правоохранительных органов.

"Они также должны учредить временный международный уголовный трибунал для расследования и привлечения к ответственности за преступления агрессии на основе многостороннего договора, заключенного группой государств, который может быть одобрен Генеральной Ассамблеей ООН и поддержан Советом Европы", - говорится в резолюции.

По словам главы постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Марии Мезенцевой, принятая резолюция еще на шаг приблизила Россию к наказанию за совершенные против Украины преступления.

Она подчеркнула, что в резолюции отмечено, что инструменты для преследования за совершение военных преступлений и преступлений против человечества, а также геноцида уже существуют. Это прежде всего Международный уголовный суд, который имеет юрисдикцию расследовать такие преступления на территории Украины с 2014 года, а также системы уголовного правосудия как самой Украины, так и любых государств, предоставивших своим судам универсальную юрисдикцию в отношении таких преступлений.

Также депутаты ПАСЕ, по ее словам, напомнили миру, что предотвращение геноцида и привлечение к ответственности тех, кто его совершает - прямое обязательство, взятое на себя всей Европой. Эта обязанность прописана в Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании, сторонами которой являются все 46 государств-членов Совета Европы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что парламент Канады признал военные преступления РФ в Украине геноцидом. Ранее такое решение приняли Эстония и Латвия. На официальном уровне в качестве геноцида преступления РФ в Украине квалифицируют также главы сенатов Чехии и Польши.