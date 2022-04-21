Главы сенатов Чехии и Польши призвали мир дать Украине оружие: преступления РФ назвали геноцидом

Главы сенатов Чехии и Польши Томаш Гродзкий и Милош Выстрчил обратились к спикерам парламентов стран-членов ЕС и НАТО, а также ко всем государствам цивилизованного мира с призывом предоставить Украине оружие. Они считают, что в вооружении для противостояния российской агрессии государство нуждается немедленно.

Официальное письмо политиков опубликовал на своей странице в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. В документе они назвали преступления русских военнослужащих в Бородянке, Ирпене, Буче под Киевом геноцидом украинского народа.

Главы сенатов подчеркнули, что война в Украине вступает в решающую фазу, поэтому без должного вооружения от европейских стран государство может проиграть России.

"Это чрезвычайно важно как для результата войны в Украине, так и для нас, потому что из-за безумия российского диктатора никто не может быть уверен, что бои на Днепре не переместятся на Вислу, Рейн, Сену или дальше. Уступки агрессорам или политика умиротворения – это путь в ад, который только обостряет конфликт, вместо того, чтобы довести его до завершения", – говорится в письме.

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Они подчеркнули, что никто не должен сомневаться, что на территории Украины продолжается "конфликт между цивилизацией смерти, пренебрежения людьми и нарушением их основных прав и цивилизацией жизни, уважения людей и уважения ценностей, которые объединяют свободный и демократический мир".

"Если мы сделаем мало для защиты Украины, история нам этого не простит", – отметили Гродзкий и Выстрчил.

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