Законопроект об откупе для коррупционеров доработают: в Раде раскрыли детали

Законопроект №11340 о возможности "откупа" для коррупционеров ко времени его второго чтения в Верховной Раде изменится к лучшему. В настоящее время над законодательной инициативой работает соответствующий парламентский комитет.

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Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, "зрада отменяется", потому что "в комитете есть полная гармония, каковым должен быть законопроект к второму чтению".

Стефанчук подчеркнул, что "никто не сможет откупиться от вины за коррупцию", и вообще речь идет не о откупе, а о возмещении. То есть обязательными условиями для избежания ответственности будет возмещение причиненного вреда и активное сотрудничество и следствием.

"То есть не только штраф, не только искупление, а полное возмещение и сдача других соучастников - это условия и основания применения соглашения о признании вины", - пояснил спикер и добавил, что такой механизм "нельзя будет применить ко всем преступлениям".

В целом Стефанчук удовлетворительно оценивает ревень борьбы с коррупционерами в Украине, говоря, что "Украина образца 2014 и образца 2024 года – это две разные Украины".

Также спикер рассказал, что "откровенно бессмысленные законопроекты" в Раде были и будут всегда, потому что это нормальное явление парламентаризма.

"Никто не может ограничить субъектов законодательной инициативы по воплощению его идей и видений. Таких откровенно бессмысленных предложений было много. Это инициативы по установке велотренажеров с целью генерирования электроэнергии, были законопроекты о праздновании дня дурака", – привел пример Стефанчук.

При этом проект закона №11340 ни не имеющим смысла, ни предательским спикер не считает.

Как сообщал OBOZ.UA, указанный законопроект, по крайней мере в своей первой редакции, позволяет подозреваемым в коррупционных преступлениях откупиться от наказания просто уплатой штрафа. Размеры возмещения варьируются от 204 тыс. до 204 млн. гривен в зависимости от тяжести преступления.

В первом чтении за законопроект №11340 проголосовал 231 депутат.

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