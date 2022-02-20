Макрон провел переговоры с Путиным и позвонил Зеленскому: что известно

В воскресенье, 20 февраля, состоялся очередной разговор президента Франции Эммануэля Макрона с главой России Владимиром Путиным. Темой беседы в этот раз в телефонном режиме вновь стала российская агрессия против Украины.

После французский лидер сразу же позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры Макрона с Путиным началась в 11:00 по московскому времени и длилась 1 час 45 минут. В Париже их называли "последним возможным и необходимым усилием, чтобы избежать крупного конфликта в Украине".

Известно, что с Зеленским Макрон общался около получаса. Президент Украины в Twitter отметил, что проинформировал французского коллегу о текущей ситуации безопасности на Донбассе и новых провокативных обстрелах.

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"Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", – подчеркнул Зеленский.

За последние сутки для политиков это стало вторым телефонным разговором. Во время звонка вечером 19 февраля они обсуждали обострение на Донбассе. В частности, шаги, которые нужно предпринять для немедленной деэскалации, а также пути политико-дипломатического урегулирования.

Напомним: предыдущие переговоры Макрона и Путина в телефонном режиме прошли 12 февраля. А во время личной встречи в Москве 7 февраля они разговаривали около шести часов. На следующий день президент Франции прилетел в Киев для встречи с украинским Зеленским лидером. О чем тогда говорили политики – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что страна готова вести переговоры во всех возможных форматах для установления мира на Донбассе и инициировал саммит стран-участниц Будапештского меморандума, предусматривавший отказ страны от ядерного оружия.