Украину склоняют к минским соглашениям: главные итоги переговоров Макрон-Путин-Зеленский

Страны Запада продолжают дипломатический марафон, пытаясь предотвратить вторжение российских войск в Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник провел почти шестичасовые переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а день спустя прилетел в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

О чем говорили политики и к каким результатам приведут их переговоры – рассказывает OBOZREVATEL.

Эмманюэль Макрон:

Франция и Россия договорились работать вместе над гарантиями безопасности;

Политика открытых дверей НАТО – это экзистенциальный вопрос, нам было бы сложно сказать Финляндии или Швейцарии, что они не могут туда попасть;

Сейчас еще есть возможность найти мирный путь для Европы, именно ближайшие дни будут решающими;

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У России и Франции разные взгляды на разные вещи, это нужно понимать и принимать;

Возможно, что новые решения по безопасности в Европе станут новаторскими;

Я был обеспокоен словами Лукашенко о размещении на территории Беларуси ядерного оружия, но Путин "успокоил меня" по этому вопросу;

Я выстраивал диалог с Путиным, преследуя интересы всей Европы и прислушиваясь к опасениям России;

Путин уверял меня, что он не инициатор эскалации, а только реагирует. Войска в Беларуси он оправдывает давлением и напряжением;

Мы не можем прекратить политику открытых дверей НАТО.

Франция ставит целью достижение стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели;

Минские соглашения являются лучшей защитой территориальной целостности Украины;

У Киева нет обратной дороги на пути евроинтеграции.

Владимир Путин:

Непонятно, на каких основаниях перемещения войск на территории России пытаются представить угрозой соседним странам;

НАТО обозначила Россию как "своего противника";

В Киеве происходит демонтаж минских договоренностей;

"То, что мы обговорили с президентом Макроном, он обсудит и в Киеве, а мы договорились по итогам его встреч созвониться";

"Призываю украинские власти набраться мужества и начать выполнение минских соглашений";

Россия в ближайшее время подготовит и направит ответ на документ Вашингтона и Брюсселя по гарантиям безопасности.

Владимир Зеленский:

Франция выделит 1,2 евро евро макрофинансовой помощи Украине;

Ответил Путину на фразу: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – "Украина действительно красавица, по поводу "моя" – мне кажется, это уже перебор";

Ответил на угрозы Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов – "Если есть желание в каменный век перейти - можем сделать так. Что-то запретит Украина, что-то запретит Беларусь".

После долгого разговора с президентом РФ Макрон заявил, что предложил России некие шаги навстречу, которые, вероятно, позволят найти дипломатическое решение конфликта. О каких именно шагах идет речь – политик не сообщил. Однако он отметил, что следующие дни будут решающими.

По данным Financial Times, Путин и Макрон договорились, что Россия не будет предпринимать новых "военных инициатив" по Украине. Также будет продолжен диалог о развертывании российских войск.

Соглашение будет также включать в себя вывод 30 тысяч российских военных из Беларуси в феврале после завершения учений, а также договоренность о "структурированном диалоге по коллективной безопасности".

New York Times пишет, что глава Кремля использовал шестичасовые переговоры с французским лидером для того, чтобы дальнейшем заставлять мир угадывать его намерения. С одной стороны, он одобрительно отозвался на дипломатические идеи Макрона. С другой, не исключил возможности войны с Украиной в случае ее вступления в НАТО.

"Кажется, Путин наслаждался вниманием – и дал знак, что готов растягивать загадку по поводу его последующих шагов", – пишет газета.

Западные СМИ обратили особое внимание на слова Макрона перед встречей с Путиным — он заявил журналистам, "финляндизация" Украины является "одной из моделей на столе переговоров".

NYT напоминает, что Финляндия, вынужденная соседствовать с СССР в годы холодной войны, "смогла сохранить независимость от своего могущественного соседа и выжить в качестве демократического государства на условиях строгого нейтралитета".

"Финляндизация" Украины означала бы, что она никогда не вступит в НАТО и что Россия будет оказывать значительное влияние на ее политические опции", – пишет издание. Газета напоминает, что ранее Макрон еще никогда не использовал этот термин при обсуждении кризиса, спровоцированного массовым наращиванием российских войск у границы с Украиной.

"Путин хочет глубокого изменения политики НАТО. Следует найти решение, чтобы это безопасное пространство, которым является НАТО, могло сосуществовать с Россией. Одним из таких вариантов является невступление Украины в НАТО", – цитирует президента Макрона газета Le Figaro.

Примечательно, что во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве Макрон возразил, что говорил о "финляндизации" Украины. "Не знаю, откуда вы ее (цитату. – Ред.) взяли", – сказал политик.

Ключевой темой переговоров Макрона с Путиным и Зеленским стало выполнение минских соглашений. По словам французского лидера, это единственный путь, позволяющий прийти к устойчивому миру в Украине.

"Я хочу напомнить, что с 15 февраля 2015, когда были подписаны минские соглашения, остановилось большое кровопролитие. Можно сказать, что минские соглашения действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому мы должны продвинуться дальше, чтобы дальше выполнить их", – отметил он.

Макрон во время пресс-конференции в Киеве рассказал, что и Путин, и Зеленский подтвердили желание выполнять "Минск". В то же время политик признал, что существуют разные подходы к трактовке этих соглашений, но призвал к конкретным шагам для того, чтобы найти единое прочтение.

В этом контексте показателем тот факт, что Кабмин в конце января принял решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий. Официальная причина – чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

Однако издание "Европейская правда" утверждает, что реальной причиной является необходимость выполнить требование, выдвинутое российской стороной как предпосылку для проведения новой встречи Нормандской четверки. Глава Кремля ранее заявлял, что принятие этого законопроекта означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса, потому что все положения документа противоречат соглашениям.

"Хочу приветствовать усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках (нормандского) формата, в том числе обязательства отозвать закон, не соответствующий минским соглашениям. И этот закон по инициативе Зеленского был отозван", – заявил Макрон, таким образом подтвердив информацию украинских СМИ.

Эти договоренности предусматривали полное прекращение огня с 15 февраля 2015 года, отвод тяжелого вооружения от линии столкновения, освобождение и обмен всех пленных, вывод всех иностранных вооруженных формирований с территории конфликта, восстановление полного контроля Киева над государственной границей, принятие Украиной закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение местных выборов на оккупированных территориях.

Однако Украина и Россия по-разному интерпретируют последовательность выполнения минских договоренностей. Российская версия реализации документа – вначале выборы, потом граница и выведение войск. Цель простая – побыстрее избрать легитимных для Киева и мирового сообщества представителей Донбасса, с которыми Киев вступит в открытые переговоры. В настоящее время эти предложения известны как "формула Штайнмайера".

Украина же настаивает на том, что местные выборы должны пройти после передачи контроля над границей и выведения иностранных вооруженных формирований. С точки зрения властей, выполнение минских договоренностей по российскому сценарию легитимизирует главарей "Л/ДНР" и блокирует евроатлантические устремления нашей страны.