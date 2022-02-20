Байден провел срочное заседание Совета нацбезопасности США из-за угрозы вторжения РФ в Украину. Фото

Юрий Сергиенко
Политика
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Байден провел срочное заседание Совета нацбезопасности США из-за угрозы вторжения РФ в Украину. Фото
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Президент США Джо Байден 20 февраля созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. Оно посвящено российской эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщается на сайте Белого дома. Также на Facebook-странице администрации американского президента опубликовано фото с совещания (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Президент Байден сегодня созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий по наращиванию военной силы России на границах Украины", – сказано в подписи.

Подробности встречи пока не уточняются.

Видео дня
Совещание Совета нацбезопасности США.

Отметим, что заседание Совета нацбезопасности американский президент созвал, узнав о результатах переговоров политиков на Мюнхенской конференции по безопасности. Главной ее темой была угроза вторжения России в Украину.

В частности, украинский лидер Владимир Зеленский инициировал консультации государств-гарантов Будапештского меморандума, который должен был гарантировать нашему государству безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Подробнее о главных выступлениях на конференции в Мюнхене – читайте в нашем материале.

Интересно, что Россия впервые за 25 лет полностью проигнорировала данное событие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден в своем обращении высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину. В то же время американский лидер убежден, что все еще можно решить дипломатическим путем.

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