Зеленский пообещал Макрону не реагировать на провокации РФ и встретился с силовиками

Украинский президент Владимир Зеленский вечером субботы, 19 февраля, провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики обсудили обострение на Донбассе.

На своей странице в Twitter глава украинского государства отметил, что рассказал Макрону о том, что ситуация на фронте стала сложной, среди украинских защитников есть потери, а делегация народных депутатов и министров попала под обстрел.

Зеленский и Макрон обсудили шаги, которые следует предпринять для немедленной деэскалации, а также пути политико-дипломатического урегулирования.

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Как сообщило французское издание lepoint.fr, Макрон получил от Зеленского обещание не отвечать на российские "провокации". Президент Франции, как пишет издание, готов приложить новые "усилия", чтобы "избежать крупного конфликта в Украине".

В пресс-службе Офиса президента добавили, что Зеленский по возвращении из Мюнхенской конференции также провел совещание с руководством силовых ведомств. Он дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск.

"Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и необходимые шаги Украины в случае реализации каждого из них", – говорится в сообщении.

Напомним, что вооруженные формирования РФ на Донбассе 17 февраля открыли массированный артиллерийский огонь – было обстреляно множество населенных пунктов, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа. По меньшей мере, 50 случаев нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в этот день. В результате были ранены как украинские военные, так и гражданские лица.

18 и 19 февраля обстрелы продолжились. Только за субботу вооруженные формирования России более 100 раз открывали огонь по украинским позициям. Двое защитников Украины погибли, еще четверо получили ранения.

В "ДНР" и "ЛНР" заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Людей уже якобы ждут в Ростовской области. Оккупанты заверили жителей, что выезд в Россию будет краткосрочным. В то же время власти Украины заявили, что Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций Украина не планирует.

19 февраля Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава государства заявил, что Украина готова вести переговоры во всех возможных форматах для установления мира на Донбассе и инициировал саммит стран-участниц Будапештского меморандума, предусматривавший отказ страны от ядерного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Переговоры, длившиеся один час и 40 минут, имели целью ослабить растущее напряжение в российско-украинском кризисе.