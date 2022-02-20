Макрон созвонился с Джонсоном из-за ситуации вокруг Украины: главные месседжи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон 20 февраля провели телефонный разговор. Он был посвящен российской эскалации вокруг Украины.

Об итогах переговоров сообщается на сайте британского правительства. Джонсон обратил внимание, что голос Украины долен быть главной темой в любых дискуссиях.

Стороны проинформировали друг друга о дипломатических усилиях для предотвращения российского вторжения.

По мнению Джонсона, итоги переговоров Макрона с Путиным могут быть признаками того, что последний готов искать дипломатические пути решения кризиса.

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"Лидеры согласились с необходимостью полного выполнения Россией и Украиной своих обязательств по Минским соглашениям. Они также подчеркнули необходимость того, чтобы президент Путин отказался от своих нынешних угроз и отвел войска от границы с Украиной", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля Макрон провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых они договорились об "интенсивной работе" для проведения как можно скорее встречи Трехсторонней контактной группы. Также он пообещал, что выведет войска с Беларуси после учений.

После беседы с лидером страны-агрессора, он позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.