Лукашенко пригрозил закрыть Беларусь для авиарейсов из Украины
Незаконно избранный президент Александр Лукашенко сказал, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Таким образом он решил ответить Киеву на прекращение авиасообщения с государством.
Слова нелегитимного лидера процитировал Telegram-канал "Пул Первого". Такое заявление он сделал в субботу, 19 июня, во время визита в 2-ю детскую больницу в Минске.
"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", – сказал Лукашенко.
Наша страна прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям летать над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair. Тогда в Минске был задержан журналист Роман Протасевич.
Запрет на полеты вступил в силу 26 мая. На решение украинского правительства посольство Беларуси отреагировало нотой протеста.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что такой удар по Беларуси приведет к тому, что авиакомпании из Европы и мира будут пролетать над Украиной и платить транзитные средства нашему государству.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
23 мая в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о минировании борта и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.
Так в столице Беларуси задержали экс-главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактора "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича.
Мировые лидеры осудили инцидент с самолетом и задержание журналиста, назвав действия белорусского руководства актом международного терроризма и воздушным пиратством.
В Украине это окрестили атакой на свободу слова, призвали освободить Протасевича и обеспечить его права. Президент вместе с лидерами других европейских стран дал указание прекратить авиасообщение с Беларусью.
Россия с 10 июня решила наоборот увеличить количество авиарейсов в Беларусь, а также ряд других стран. С Минском Москва договорилась осуществлять десять маршрутов в неделю на взаимной основе.