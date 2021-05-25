Беларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения полетов: в МИД назвали Минск "без красных линий"

Посольство Республики Беларусь направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за запрета полетов в соседнюю страну. В ней белорусская сторона отметила, что с удивлением восприняла решение правительства нашего государства.

В официальном заявлении посольства, опубликованном на его сайте, отметили, что инцидент со снятием с рейса Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича не имеет никакого отношения к Украине. Поэтому представители Беларуси сделали вывод, что меры, предпринятые нашим государством, якобы ничем не обоснованны и абсурдны.

"21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев – Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации. Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера, белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной", – возмутились в посольстве.

Кроме того, там пригрозили нашей стране ущербом из-за якобы политического решения о прекращении авиасообщения. В Беларуси считают, что из-за этого Украина лишится множества туристов в разгар сезона отпусков.

Дипломаты указали, что в период с января по май 2021 года через белорусские пункты пропускав Украину въехало 360 754 граждан Украины и 301 688 граждан Республики. Выехало в этот же период из Украины в Беларусь – 359 669 граждан Украины и 308 427 белорусов.

"Возмущение вызывают ссылки официальных лиц Украины в своих заявлениях о наличии якобы угрозы безопасности для иностранных граждан на территории Республики Беларусь, тогда как украинская сторона длительное время не может обеспечить безопасность функционирования Посольства Республики Беларусь в Украине, расположенного в самом центре столицы Украины. Провокации против белорусской дипломатической миссии в городе Киеве, организуемые "экстремистски настроенными лицами", стали устойчивой практикой и никак не пресекаются украинской стороной", – продолжили озвучивать свои претензии белорусские дипломаты в духе российской пропаганды.

Кроме того, они выразили уверенность в том, что решение о прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь, а также указ президента Украины о привлечении в страну высококвалифицированных специалистов и предпринимателей в IT-сфере из Беларуси, якобы является попыткой грубого экономического давления на соседнее государство.

Подытоживая, представители Беларуси выразили надежду на то, что Украина вскоре отменит свое решение и вернется к "добрососедским отношениям" без вмешательства в чужие внутренние дела.

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