Россия увеличит количество полетов в Беларусь

Россия с 10 июня увеличит количество авиарейсов в Беларусь, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию и возобновит полеты Москва – Мюнхен.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что было принято решение увеличить количество авиарейсов с Беларусью по маршруту Москва-Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе.

Кроме того, с 10 июня будет возобновлено ежедневное железнодорожное сообщение с Беларусью по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва, увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва – Минск.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.