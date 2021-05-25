Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью и запрещает авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Такое решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров во вторник, 25 мая. Запрет начинает действовать с 26 мая.

"С 00 ч 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", – подчеркнул глава правительства Денис Шмыгаль.

Отмечается, что Госпогранслужба получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Подчеркивается, что ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Отметим, саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков ЕС избегать полетов над Беларусью. Решение еще не вступило в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Помимо Украины ряд европейских авиакомпаний остановил авиаперелеты над территорией Беларуси: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия) и Lufthansa (Германия).

Также Литва и Великобритания запретили прибывать в страны самолетам, которые следуют через Беларусь.

Напомним, что США, Великобритания, Чехия, Германия, Латвия, Литва, Ирландия и Польша осудили перехват самолета Ryanair и задержание основателя NEXTA, журналиста Романа Протасевича. Также страны призвали запретить полеты над Беларусью.

Добавим, что после того, как авиаперевозчиков ЕС призвали отказаться от полетов над территорией Беларуси, над ней практически пропали самолеты.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться тут.