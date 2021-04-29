Илья Кива "защитился": в каких скандалах фигурировал депутат от ОПЗЖ. Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 26 апреля со скандалом защитил кандидатскую диссертацию.

Так, многие журналисты, политики и общественные деятели возмутились присвоению ученой степени депутату от ОПЗЖ, а ученый из Черкасс в знак протеста сжег свой диплом и назвал Киву "тотемным животным". Сам народный избранник утверждает: работал над диссертацией шесть лет, "чтобы сын мог им гордиться". В каких еще скандалах был замешан парламентарий, вспоминает OBOZREVATEL.

В январе 2020 года в сеть попало видео, зафиксировавшее, как Кива и ветеран АТО Михаил Майман дерутся в одном из ресторанов Киева. В частности, Кива подошел к мужчине и после словесной перепалки ударил головой, но сразу же получил ответный удар.

Позже Кива получил подозрение в "умышленном причинении тяжелого телесного повреждения". Михаил Майман опубликовал видеобращение, в котором назвал депутата наркоманом и "не мужчиной", а сам Кива заявил, что Майман якобы неоднократно угрожал ему в личной переписке и публично.

По словам депутата от ОПЗЖ, инцидент связан с его политическим оппонентом – экс-депутатом Рады Артуром Палатным, который якобы организовал против него кампанию по дискредитации.

2 октября 2019 года Илья Кива, присутствуя на заседании Верховной Рады, разговаривал по телефону, а затем стал неоднозначно чесать область паха. В этот момент спикер Дмитрий Разумков вел обсуждение одного из законопроектов.

Видео инцидента попало в сеть и вызвало бурную реакцию со стороны общественности. Сам Кива назвал ролик смонтированным фейком и заявил, что "каждый мужчина делает так же, если есть что". Он также предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

А в январе 2020 года Киву застукали за просмотром эротических фото в зале парламента. В свое оправдание он сказал, что "девочки из его фан-клуба" сами присылают откровенные фото, и обратился к последним с просьбой делать это в нерабочее время.

"В противном случае, у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци", – пригрозил депутат.

Примечательно, что оба этих скандала не помешали позже Киве посмеяться над инцидентом с участием "слуги народа" Богдана Яременко, замеченного за перепиской с "девушкой по вызову".

В конце января 2020 года Кива вступился за уволенного водителя автобуса "Луцк-Киев", который отказался выключить российский сериал по требованию волонтерок, возвращавшихся с похорон убитого на Донбассе воина 10-й бригады Николая Сорочука.

В частности, последних депутат обозвал "крайними правыми националистками", а также заявил, что считает увольнение водителя незаконным и предложил мужчине работу и юридическую поддержку в суде.

В июне 2020 года Илья Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве на проспект Джорджа Флойда, назвав убийство афроамериканца в США "трагической гибелью темнокожего великомученика". Политик также предложил причислить Джорджа Флойда к Небесной сотне и "канонизировать" его.

В феврале 2020 года во время заседания Рады Киву поймали за перепиской с одиозным российским политиком Владимиром Жириновским, подписанным в его телефоне как "Жирик Владимир Вольф". В переписке Кива в нецензурной форме сетовал на непрофессиональное правительство и невозможность восстановить взаимоотношения между Украиной и Россией.

Поначалу политик сказал журналистам, что не видит в общении с Жириновским проблемы, так как странам нужно "налаживать отношения и возвращать территории", но позже заявил, что якобы переписывался со своим другом Владимиром, которого в шутку называет "Жирик" из-за лишнего веса. К слову, в пресс-службе самого Жириновского сообщили, что он вовсе не знает, кто такой Кива.

Украинский активист Сергей Стерненко в октябре 2018 года заявил, что Илья Кива прямо в кабинете следователя полиции угрожал ему физической расправой. По его словам, Кива якобы обещал "активистов в землю закапывать".

А в ноябре 2019 года появилось видео, зафиксировавшее, как Кива угрожает "отрезать голову" человеку, спросившему, почему депутата окружает охрана.Комментируя инцидент, политик заявил, что это была провокация Стерненко: якобы всю неделю за ним "бегала группа провокаторов" с камерой. Стерненко в свою очередь, опроверг обвинения.

Напомним также, в 2013 году суд Полтавы признал Киву виновным во взяточничестве во время работы замом начальника Управления по делам защиты прав потребителей, но в следующем году приговор был пересмотрен и применена амнистия – как оказалось, суд учел наличие справки из психиатрической больницы о болезни Кивы.

Илья Кива не женат, но имеет троих детей. Впервые он стал отцом в возрасте 16 лет, когда у него родилась дочь Екатерина. Сын Георгий родился в 2012 году, а дочь Мария – в декабре 2019-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илья Кива выдал новую порцию оскорблений журналистам в кулуарах парламента. В частности, он назвал Янину Соколову "гавкающей собакой", а журналистке "Апострофа" предложил записаться в фан-клуб любителей его полового органа.