Ученый со слезами на глазах сжег свой диплом и назвал Киву 'тотемным животным'. Видео

В Черкассах Иван Подолян сжег диплом кандидата экономических наук в знак протеста против получения нердепом от ОПЗЖ Ильей Кивой ученой степени.

Перед тем, как поджечь его, ученый порвал документ. Обращение, во время которого Подолян едва сдерживал слезы, он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"При всем моем уважении к настоящим ученым, с которыми мне повезло общаться и работать; при всей моей благодарности людям, которые открыли для меня двери к киевское ученое сообщество… мне противно оставаться, даже формально, частью сообщества, которое окончательно обесчестило себя", – сказал он.

Подолян добавил, что сообщество демонстративно отказалось придерживаться стандартов качества, без которых наука теряет смысл.

"Я не хочу стоять в одном ряду с этим… "тотемным животным", – сказал он про Киву.

Напомним, что ранее свой диплом кандидата медицинских наук во Львове сжег Александр Ябчанка. Таким образом он также протестовал против того, что Кива защитил свою кандидатскую диссертацию. В ответ нардеп назвал того "галицким нацистом".

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