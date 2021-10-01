На пути евроинтеграции потеряла все: Кива записал видео с дифирамбами России и критикой Украины

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива подлил воды на пропагандистскую мельницу Кремля, раскритиковав Украину за европейский курс и спел дифирамбы стране-агрессору России. По его убеждению, Украина на пути к евроинтеграции потеряла государственность.

Об этом нардеп от ОПЗЖ заявил в своем очередном видео-обращении. По его убеждению, Россия проводит правильную внешнюю политику, которая достойна восхищения. Ведь Кремль выстроил отношения с Европой таким образом, что сегодня он диктует ей свои условия.

"Искренне аплодирую российской внешней политике и их умению укреплять и расширять свои позиции на мировой арене. Есть чему поучиться ", – заявил Кива.

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При этом нардеп от ОПЗЖ делает вид, что не видит войны, которую Россия уже восьмой год ведет с Украиной, пытаясь подчинить нашу страну своей воле и не пустить ее в ЕС. Кива заявляет, что якобы нам никто не препятствовал изменить свой курс в 2014 году на евроинтеграцию, и на этом пути, по его словам, Украина потеряла все и превратилась в колонию Запада.

"Помните, 7 лет назад братской дружественный украинский народ, подталкиваемый в спину его новыми партнерами – американскими и европейскими, решил изменить курс развития своей страны и потопал по пути евроинтеграции. Нам никто не стал тогда препятствовать и дали нам возможность в полной мере насладиться дорожной жизнью, в которой Украина потеряла все – государственность, экономику, мораль, превратившись в больную, голодную, нищенскую, пронизанную войной колонию ", – заявляет нардеп, не уточняя, кто же пронзил Украину войной.

В то же время он восхищается умением России выстраивать свою политику таким образом, чтобы диктовать другим странам свои условия и "русифицировать" Европу. При этом нардеп "забыл" о том, что война в Украине – это также элемент влияния Кремля на Запад.

Закончил Кива свои дифирамбы России заявлением о "едином народе".

"За это время Россия сумела выстроить политическую и экономическую позицию по Европе таким образом, что сегодня она диктуетей свои условия.

Так вот, пока мы с вами евроинтегрировались, Европа русифицировалась. Оно может и к лучшему, потому что мы откуда шли, туда и придем – домой. Потому что Украина, Беларусь и россияне действительно один большой славянский народ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кива на шоу Скабеевои повторил пропагандистский тезис Путина о "один народ".