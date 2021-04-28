Кива сказал, зачем и для кого защитил диссертацию. Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сказал, что защитил научную диссертацию, чтобы сын мог им гордиться.

Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNEWS. С его слов, на свой научный труд он потратил шесть лет жизни. Кива отметил, что начал писать диссертацию, когда начал работать в системе правоохранительных органов Украины.

Также он сказал, что журналистов не пускали на защиту его работы из-за карантинных ограничений "красной зоны".

"Я говорил, что выйду на улицу и там, как обычно, "обуемся" в ваши одежды, превратимся в идиотов и дальше будем отбивать чечетку и веселить народ. Я прекрасно понимаю зависимость отдельных СМИ от их финансовых кошельков. Могу сказать, кто с чьего кармана ест", – говорил Кива.

По словам нардепа, он был готов к защите диссертации, "как никто не был готов за последние 10 лет".

Кроме того, Кива сказал, что его научного руководителя Владимира Гурковского, который помогал ему с диссертацией, уволили с работы.

"Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу", – говорил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива защитил диссертацию и получил научную степень кандидата наук. Хотя мероприятие не обошлось без скандала: представителей СМИ отказывались пропускать без наличия аккредитации от пресс-службы самого нардепа.

Все же депутат защитил свою диссертацию, хотя и не смог ответить на вопрос по работе от членов Научного совета. В итоге Киве присвоили ученую степень кандидата наук.

После того как Кива стал кандидатом наук, с ним захотели пообщаться представители других СМИ. Между нардепом и одним из журналистов началась ссора, во время которой Кива назвал его "дебилом" и позвал с собой в туалет.

Известные украинские журналисты, политики и общественные деятели выразили возмущение из-за скандального присвоения звания кандидата наук депутату от ОПЗЖ Киве.