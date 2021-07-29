Кива выразил сожаление, что Янукович не "раздавил" Майдан танками и БТРами

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива выразил сожаление, что зимой 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович не "раздавил" Майдан танками и БТРами. При этом он отметил, что сам принимал в нем участие "одураченный евроинтеграцией".

Об этом Кива написал в своем Facebook. По его словам, Януковичу не хватило духу "давить тех, кто скакал как идиоты" во время Революции Достоинства.

"Жертв, конечно, было бы больше, зато страну спасли бы от войны, колонизации и раздробления", – считает нардеп.

Он добавил, что "осознание и здравый смысл" приходит со временем.

"Нужно все исправлять!" – сделал вывод Кива.

Большинство подписчиков политика одобрили эти слова, похвалив его за "честность".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля нардепы приняли постановление о заявлении Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и Революции Достоинства. В частности, документ определил те события как ключевой момент построения государства Украина.

Кроме того, в нем четко прописано осуждение действий режима Януковича и силовиков "Беркута", а также акцентируется внимание на недопустимости затягивания с расследованием дел Майдана.

18-22 февраля 2014 года были самыми страшными днями Революции Достоинства. Именно тогда противостояние Евромайдана и правительственных силовиков достигло кульминации, которая закончилась гибелью Небесной Сотни и победой протестующих.

21 февраля лидеры оппозиции подписали с Януковичем соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Этот договор обещал вернуть Конституцию образца 2004 года и провести внеочередные президентские выборы до конца 2014 года. Тем временем на Майдане Независимости прощались с воинами Небесной Сотни.

Уже в ночь на 22 февраля Янукович сбежал из своей резиденции в Межигорье в Харьков. Оттуда он позже перебрался в Россию. Режим так называемой "донецкой Семьи" был свергнут.

Днем 22 февраля Верховная Рада проголосовала за отстранение Януковича от исполнения им обязанностей президента. Внеочередные президентские выборы в Украине были назначены на 25 мая 2014 года.