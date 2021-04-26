Кива со скандалом получил степень кандидата наук: фото и видео

В понедельник, 26 апреля, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию и получил научную степень кандидата наук. Хотя мероприятие не обошлось без скандала.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, в здание Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины не пропустили всех желающих журналистов. Попасть смогли только представители телеканалов "1+1", а также подсанкционных Newsone, "112" и ZIK, передает "24 канал".

Отмечается, что представителей СМИ отказывались пропускать без наличия аккредитации от пресс-службы самого нардепа.

На место была вызвана полиция для выяснения ситуации. Позже пропустили еще двух журналисток телеканала "Первый независимый", который, как известно, создали сотрудники запрещенных в стране СМИ представителей ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Все же нардеп защитил свою диссертацию, хотя и не смог ответить на вопрос по работе от членов Научного совета. В итоге Киве присвоили ученую степень кандидата наук.

Напомним, депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива будет защищать диссертацию кандидата наук по специальности "механизмы государственного управления".

Позже Кива прокомментировал новость о том, что он будет защищать кандидатскую диссертацию, отметив, что работал над ней в течение пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений народным депутатам по делу Виктора Медведчука, среди которых есть Илья Кива.