Киву исключили из ОПЗЖ: нардеп прокомментировал решение. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Киву исключили из ОПЗЖ: нардеп прокомментировал решение. Видео

Народный депутат Илья Кива больше не является представителем политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Из нее его официально исключили на конференции Полтавской областной организации.

Это 21 октября подтвердил сам парламентарий, общаясь с журналистами в стенах Верховной Рады. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов опубликовал в Facebook его видеокомментарий. А вот коллега одиозного нардепа Вадим Рабинович опроверг информацию (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Это меня точно не пугает. Я не знаю ничего об исключении из фракции, знаю точно, что прошел шабаш отдельных людей, которые заявили, что меня исключили из партии. Это люди Левочкина и Бойко, которых я обличил в преступлениях по отношению к партии и украинскому законодательству. Все нормально", – заверил Кива.

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Нардеп уточнил, что пока не получил ответа по этой ситуации от руководства ОПЗЖ. Он ждет, когда коллеги поднимут вопрос и об исключении его из фракции.

По словам парламентария, это стало делом рук представителей Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые "с помощью ставленника первого, главы Полтавской областной организации Олега Сазонова", провели конференцию по его исключению из партии.

"Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть, им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям", – процитировал парламентария PavlovskyNEWS в Telegram-канале.

Илья Кива и Вадим Рабинович

Со своей стороны нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что информация об исключении коллеги из партии – неправда. Он снял видео, на котором рядом с ним стоит сам Илья Кива и они оба улыбаются.

"Ну что, вредоносные, кого вы хотите исключить? Киву? Х*ена лысого, понятно! Пока!" – высказался Рабинович.

Отметим, что Илья Кива давно стал изгоем в своей партии ОПЗЖ. Строя карьеру, он прошел путь от пациента психиатрической больницы в Полтаве до подполковника Национальной полиции и даже народного депутата Украины. А на политической арене страны он известен рядом скандальных выходок. О самых скандальных фактах, которые "прославили" на политической арене Киву, – читайте здесь.

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