Дубинского официально исключили из "Слуги народа"

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Исключение Дубинского из фракции

Народного депутата Украины Александра Дубинского официально исключили из президентской фракции "Слуга народа".

Об этом объявили во время пленарного заседания Верховной Рады 2 февраля. Трансляция велась на официальном YouTube-канале парламента. Сообщение с трибуны зачитал спикер Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Согласно статье 60 регламента Верховной Рады Украины, согласно решению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 1 февраля, сообщаю об исключении народного депутата Дубинского Александра Анатольевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", – сказал он.

Напомним, 1 февраля фракция "Слуги народа" провела заседание, на котором приняла решение об исключении Дубинского из своих рядов. Такой шаг поддержали 80,5% нардепов (198 человек).

Сам Дубинский назвал ситуацию "чистым фарсом" и "манипулятивной историей". Кроме того, парламентарий обвинил свою бывшую фракцию в пересечении всех красных линий.

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