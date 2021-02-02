Дубинского официально исключили из "Слуги народа"
Народного депутата Украины Александра Дубинского официально исключили из президентской фракции "Слуга народа".
Об этом объявили во время пленарного заседания Верховной Рады 2 февраля. Трансляция велась на официальном YouTube-канале парламента. Сообщение с трибуны зачитал спикер Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Согласно статье 60 регламента Верховной Рады Украины, согласно решению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 1 февраля, сообщаю об исключении народного депутата Дубинского Александра Анатольевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", – сказал он.
Напомним, 1 февраля фракция "Слуги народа" провела заседание, на котором приняла решение об исключении Дубинского из своих рядов. Такой шаг поддержали 80,5% нардепов (198 человек).
Сам Дубинский назвал ситуацию "чистым фарсом" и "манипулятивной историей". Кроме того, парламентарий обвинил свою бывшую фракцию в пересечении всех красных линий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дубинский попал в санкционный список Минюста США за вмешательство в американские выборы.
При этом сам политик опроверг свою причастность к подобной деятельности.
Однако президент Украины Владимир Зеленский попросил Дубинского добровольно покинуть провластную фракции еще в конце января.
В ответ Дубинский заявил, что не выполнит требование, и обвинил окружение главы государства в создании ловушки.
Зеленский снова обратился к нардепу и предупредил, что ему грозит уголовная ответственность.