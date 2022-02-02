Депутаты Рады соберутся на внеочередное заседание после скандала с Трухиным: появились подробности
Фракция "Слуга народа" инициировала внеочередное заседание Верховной Рады, в частности, из-за ситуации вокруг ДТП с народным депутатом от этой фракции Александром Трухиным. Также будут рассмотрены дела в отношении ряда других нардепов.
С такой инициативой выступил глава фракции Давид Арахамия. Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.
На заседании будут заслушаны министр внутренних дел, генеральный прокурор и председатель ГБР.
По словам Арахамии, никто из народных избранников не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом.
Кроме Трухина, он упомянул Сергея Кузьминых, Олега Воронько, Артема Дмитрука, Петра Порошенко, Виктора Медведчука и устаревшие расследования в отношении Александра Юрченко и Ярослава Дубневича.
"Никакая политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны нести ответственность за свои действия", – подчеркнул глава фракции "СН".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей;
дело передали в ГБР. В сентябре в ведомстве отмечали, что еще не установили, был ли за рулем Трухин.
1 февраля 2022 года было опубликовано видео с места ДТП. На нем слышно, как нардеп пытался "договориться" с полицейскими. Он сказал: "Давай я тихонько в лес пойду". Также он обещал решить вопрос с главой МВД.
2 февраля глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк приняла решение исключить Трухина.