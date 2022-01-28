НАБУ задержало нардепа от 'Слуги народа' Кузьминых: первые подробности и фото

Национальное антикоррупционное бюро задержало народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении взятки в размере 558 тысяч гривен.

Об задержании нардепа сообщается в Telegram-канале НАБУ. Ведомство не называет его фамилию, однако журналист Юрий Бутусов и "Украинская правда" со ссылкой на источники утверждают, что речь идет о Кузьминых.

В антикоррупционном бюро уточнили, что нардепа поймали при получении 558 тысяч гривен взятки. Отмечается, что деньги ему передали для содействия в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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Другие подробности в ведомстве пообещали обнародовать позднее.

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