ДТП с Трухиным: после обнародованного видео в 'Слуге народа' призвали нардепа покинуть партию

В "Слуге народа" призвали нардепа Александра Трухина покинуть и фракцию, и партию. Это произошло после того, как было обнародовано видео с нагрудной камеры полицейского с места ДТП с участием политика.

Заявление главы фракции "СН" Давида Арахамии обнародовала в Telegram спикер политсилы Юлия Палийчук. В нем говорится, что, если Трухин сам не покинет партию, его все равно исключат (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео, которое опубликовала "Украинская правда", нардеп говорит полицейскому: "Давай я тихонько в лес пойду". Также он обещает решить вопрос с главой Министерства внутренних дел.

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Кроме того, политик говорит, что потом он отблагодарит правоохранителя.

В ответ полицейский пытался объяснить, что за такое есть уголовная ответственность.

Комментируя ролик, Арахамия отметил, что ему и его коллегам стыдно за поведение нардепа.

"Кадры с нательных камер полицейских говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии. Он должен немедленной выйти самостоятельно. Но если он этого не сделает – такое решение все равно мы примем, собрав кворум и проведя голосование", – сказано в заявлении главы фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Дело передали в Государственное бюро расследования. В сентябре в ведомстве отмечали, что еще не установили, были ли за рулем Трухин.

Сам нардеп заявил, что дал все показания и не собирался скрывать свое пребывания на месте аварии.