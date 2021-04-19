У нардепа Дубневича нашли 200 кг золота и другие богатства, оформленные на тестя. Видео

У нардепа от "За майбутнє" Ярослава Дубневича, фигуранта расследования НАБУ, нашли 200 кг золота, элитные авто и недвижимость, якобы оформленные на подставное лицо – тестя парламентария.

Об этом сообщили расследователи проекта "Наші Гроші". Видео было опубликовано на YouTube-канале BIHUS info в понедельник, 19 апреля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Журналисты рассказали, что на львовскую компанию "Перезвон", владельцем которой является 80-летний Мирослав Швыдкый, тесть Дубневича, записано немалое имущество. К примеру, элитных авто – на 17 млн гривен.

На эту же компанию оформлено много недвижимости во Львове – только квартир ориентировочно на 20 млн гривен.

Тесть народного депутата также является акционером кипрской фирмы, во владении которой было 200 золотых слитков по 1 кг каждый. Позже золото продали.

Журналисты пообщались с тестем политика и тот честно им сказал, что еще ни разу в этой компании не был, там командует его сын, а он является подставным лицом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, детективы НАБУ сообщили пяти лицам, связанным с бизнесом братьев Дубневичей, о подозрении в завладении государственным газом на сумму 729,8 млн гривен.