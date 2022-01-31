Порошенко вызвали на допрос в ГБР: у здания дежурят силовики. Фото

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в понедельник, 31 января, должен прибыть на допрос в Государственное бюро расследований. Его подозревают в государственной измене во время закупки для Украины угля из ОРДЛО в 2014-2015 годах.

Заранее под зданием Бюро начали собираться сторонники политика. Об этом сообщает OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Допрос должен начаться в 11:00. Под ГБР уже дежурит дюжина полицейских и запаркованы два КрАЗа с бойцами Национальной гвардии.

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Ранее в ГБР заявили, что Порошенко якобы не выполняет возложенные на него обязанности. Но бывший заместитель Генерального прокурора Украины Виктор Чумак отметил, что пятый президент не нарушал своих обязанностей, возложенных на него судом, и пришел на допрос. Зато следователь ГБР пренебрег своими обязанностями, не встретив Порошенко и его адвокатов в бюро. Это и привело к срыву следственных действий.

Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева принял решение по делу пятого президента Петра Порошенко – ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Также политика обязали сдать паспорта для выезда за границу. Задолго до начала заседания к зданию суда стянули силовиков, там даже возникла потасовка между сторонниками политика и правоохранителями.

28 января должно было состояться заседание Киевского апелляционного суда по делу Порошенко, но его перенесли на 11 февраля. По предварительным данным, причиной стало то, что материалы уголовного дела не пришли из Печерского суда в апелляционный.