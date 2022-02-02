Нардепа Трухина исключили из партии 'Слуга народа'. Все подробности

Народный депутат Александр Трухин был исключен из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.

Об этом в своем Telegram сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук. Причиной исключения нардепа стало скандальное видео с места ДТП с его участием, где Трухин пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.

Как отметила Шуляк, исключение будет означать прекращение полномочий нардепа как главы Полтавской областной организации партии. Кроме того, она призвала представителей фракции "СН" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Трухина для принятия решения.

Видео дня

Кроме того, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своем Facebook сообщила, что дала поручение зарегистрировать уголовное производство против Трухина.

"К сожалению, речь идет уже не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения намного больше. Подследственность определяю НАБУ", – отметила она.

Со своей стороны в ГБР, занимающемся делом о ДТП с участием Трухина, прокомментировали видео, опубликованное "Украинской правдой". В бюро отметили, что следствие продолжается. Материалов, обнародованных журналистами, к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было.

В комментарии отмечается, что следователи допросили сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты, однако работникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам.

В бюро добавили, что на момент ДТП на указанном участке трассы еще не было камер видеонаблюдения. Следователи обратились к гражданам с просьбой предоставить дополнительные видеодоказательства, однако это не дало желаемого результата. Теперь ДБР истребует их в законном порядке и даст оценку зафиксированным на них фактам.

Напомним: после публикации скандального видео в партии "Слуга народа" призвали нардепа Трухина покинуть и фракцию, и партию. Глава фракции СН Давид Арахамия отметил, что ему и его коллегам стыдно за поведение нардепа.

Позже в МВД впервые прокомментировали видео с места ДТП с Трухиным. Там отметили, что все попытки представлять суть дела так, что нардеп якобы пытался "договориться" с Министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности. Полицейские добросовестно выполнили свои должностные обязанности по документированию этой аварии.

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