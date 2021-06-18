Данилов напомнил о коррупции среди европейских топ-чиновников и их связях с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов напомнил, что в европейских странах тоже есть коррупция. По его мнению, об этом следует говорить откровенно.

В эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг, 17 июня, чиновник привел в пример бывшего президента Франции Николя Саркози и других топ-чиновников, часть из которых имеют связи с Россией. Таким образом он отреагировал на реплику нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича о том, что украинской власти следует быть осторожнее в высказываниях о европейских партнерах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Президента Франции судили за коррупцию, за то, что он брал деньги у Каддафи на выборы. Шредер, который занимал крупную должность, работает в "Газпроме". Госпожа Кнайсль работает в газовом департаменте России", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что следует говорить правду в глаза и называть вещи своими именами, иначе Украину никто не будет уважать и всегда будут упрекать в коррупции.

Данилов также добавил, что такие слова не должны повлиять на переговоры с европейскими партнерами, потому что он говорит правду.

Отметим, что в отношении экс-президента Франции Николя Саркози было начато расследование по обвинению в получении 50 млн евро на избирательную кампанию в 2007 году от тогдашнего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который часто публично поддерживает политику президента России Владимира Путина и которого называют его другом, сейчас входит в совет директоров "Роснефти".

Также бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в начале июня вошла в состав совета директоров российской компании. В 2018 году она приглашала Путина на свадьбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта 2021 года стал первым из президентов Франции, кто получил реальный тюремный срок. Суд в Париже признал его виновным по обвинениям в коррупции и злоупотреблении положением.