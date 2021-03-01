Бывшему президенту Франции Саркози дали три года тюрьмы

В Париже 1 марта приговорили к заключению на три года бывшего президента Франции Николя Саркози, которого обвинили в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Политик стал первым экс-главой страны, получившим реальный тюремный срок. Об этом сообщает BFM TV.

Как известно, 66-летнего Саркози обвинили в том, что он якобы пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании дела о финансирования его партии. Вместе с ним по делу проходили его адвокат Тьерри Герцог и бывший судья Жильбер Азибер.

Судебный процесс над Саркози начался в конце ноября 2020-го. При рассмотрении дела прокуроры требовали осудить его на четыре года (два из них условно). Адвокаты бывшего президента настаивали на его невиновности. В итоге суд принял решение приговорить экс-главу Франции к трем годам лишения свободи, в том числе к году реального заключения.

Добавим, что в январе 2020 года национальная финансовая прокуратура Франции открыла против Саркози новое дело. На этот раз расследование касалось контракта с российской компанией.

Николя Саркози, который возглавлял Францию ​​с 2007 по 2012 годы, стал первым экс-президентом в современной истории страны, который оказался на скамье подсудимых. До него судили только Жака Ширака – и осудили в 2011 году – за фиктивное трудоустройство в Париже, но он никогда не выступал перед судьями из-за состояния здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего министра французского правительства Жоржа Трона приговорили к пяти годам тюремного заключения, признав виновным в сексуальном насилии в отношении сотрудников мэрии Дравайла, которую он возглавлял.