Саркози стал первым осужденным экс-президентом Франции: за что приговорили и что его ждет
1 марта 2021 года бывший президент Николя Саркози стал первым из президентов Франции, кто получил реальный тюремный срок. Суд в Париже признал его виновным по обвинениям в коррупции и злоупотреблении положением. Защита экс-главы государства обжалует приговор.
OBOZREVATEL рассказывает, за что именно осудили Саркози и действительно ли он буде сидеть в тюрьме.За что осудили Саркози
Сторона обвинения считает, что Саркози, будучи президентом Франции, вместе со своим адвокатом Тьерри Эрцогом вступили в сговор с судьей Жильбером Азиберу, который в 2014 году занимался делом о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози миллиардершей и совладелицей L'Oreal Лилиан Бетанкур.
За то, чтобы получить информацию о том, как продвигается дело и что есть на руках у стороны обвинения, Саркози пообещал судье Азиберу повышение и трудоустройство в Монако.
Судья от предложения Саркози не отказался и передал все данные Эрцогу. Впрочем, обещанную должность Азибер так и не получил. В Монако признали, что Азибер был в списке претендентов на должность судьи Кассационного суда, но его кандидатуру не поддержали. Также там заявили, что Саркози никак не пытался повлиять на возможное назначение Азибера.Посадят ли Саркози на самом деле
Вердикт суда, который услышал экс-президента: три года тюремного заключения, из которых два – условно. Таким образом, реальный тюремный срок для него – "всего" год тюрьмы. Однако, согласно французскому законодательству, осужденные на срок менее двух лет, могут избежать тюрьмы.
Таким образом, на Саркози оденут электронный браслет, однако он все же останется на свободе.
Эрцог и Азибер, также проходившие по делу, получили аналогичные сроки.
Интересно, что сторона обвинения требовала для экс-президента четыре года тюрьмы, два из которых условно. В таком случае политик на самом деле оказался бы в тюрьме.
Впрочем, все еще существует шанс, что Саркози выиграет апелляцию по делу и приговор вообще будет отменен. До начала апелляционного процесса и вступления в силу приговора суда он будет находиться на свободе.
Дело о незаконном финансировании Бетанкур президентской кампании Саркози в 2012 году на данный момент все еще находится в процессе. В марте 2021 года экс-президента и 13 его соратников ожидает суд. Сторона обвинения считает, что политик путем мошенничества смог потратить на свою президентскую кампанию в два раза больше лимита, установленного законом.
Еще одно дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году все той же Лилиан Бетанкур, было закрыто судом в 2013 году. Обвинение заявляло, что политик получил от миллиардерши чек на 50 тысяч евро, несмотря на то, что закон запрещает получение от частного лица пожертвования в размере более 4,6 тысяч евро. Кроме того, обвинение считало, что Саркози воспользовался состоянием Бетанкур, которой в 2006 году был поставлен диагноз "слабоумие".
Впрочем, суд счел обвинение против Саркози недостаточно мотивированными.
Саркози также подозревали в том, что он получил деньги на свою политическую кампанию и от ливийского лидера Муаммара Каддафи, который якобы предоставил политику миллионы евро наличными (точная сумма в СМИ не называлась). Впрочем, дело об этой "сделке" отозвал сам заявитель.Что говорит сам Саркози
Экс-президент Франции изначально отрицал все обвинения, и заявлял о том, что таким образом его политические оппоненты пытаются убрать его из политики. На одном из первых судебных заседаний он заявил: "Я конечно не признаю ни одно из тех порочащих обвинений, которые меня преследуют вот уже 6 лет".
Попав в большую политику, Саркози сразу же стал очень популярным во Франции. Его путь начался в роли мэра предместья Парижа, а после он стал членом правительства, занимая должности министра внутренних дел и министра финансов.
Любовь к Саркози объяснялась и женитьбой в 2008 году на популярной французской певице и топ-модели Карле Бруни.
На должности президента Саркози сыграл не последнюю роль в урегулировании спровоцированного Россией военного конфликта в Грузии в 2008 году. Также он санкционировал участие французских военных в конфликте в Ливии, который закончился свержением и убийством Муаммара Каддафи.
Впрочем, на фоне финансового кризиса и скандала с финансированием от Бетанкур, Саркози не смог второй раз переизбраться президентом в 2012 году, проиграв выборы Франсуа Олланду.
После этого он заявил, что уходит на политическую пенсию. Когда же стало ясно, что Олланд не сможет избраться на второй срок из-за крайне низкой популярности у французов, Саркози вновь попытался вернуться в большую политику, но проиграл праймериз в Республиканской партии Франсуа Фийону, который впоследствии был осужден по делу о фиктивном трудоустройстве жены.
На выборах же победил Эммануэль Макрон, а Саркози окончательно ушел из политики.