Саркози стал первым осужденным экс-президентом Франции: за что приговорили и что его ждет

1 марта 2021 года бывший президент Николя Саркози стал первым из президентов Франции, кто получил реальный тюремный срок. Суд в Париже признал его виновным по обвинениям в коррупции и злоупотреблении положением. Защита экс-главы государства обжалует приговор.

OBOZREVATEL рассказывает, за что именно осудили Саркози и действительно ли он буде сидеть в тюрьме.

Сторона обвинения считает, что Саркози, будучи президентом Франции, вместе со своим адвокатом Тьерри Эрцогом вступили в сговор с судьей Жильбером Азиберу, который в 2014 году занимался делом о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози миллиардершей и совладелицей L'Oreal Лилиан Бетанкур.

За то, чтобы получить информацию о том, как продвигается дело и что есть на руках у стороны обвинения, Саркози пообещал судье Азиберу повышение и трудоустройство в Монако.

Судья от предложения Саркози не отказался и передал все данные Эрцогу. Впрочем, обещанную должность Азибер так и не получил. В Монако признали, что Азибер был в списке претендентов на должность судьи Кассационного суда, но его кандидатуру не поддержали. Также там заявили, что Саркози никак не пытался повлиять на возможное назначение Азибера.

Вердикт суда, который услышал экс-президента: три года тюремного заключения, из которых два – условно. Таким образом, реальный тюремный срок для него – "всего" год тюрьмы. Однако, согласно французскому законодательству, осужденные на срок менее двух лет, могут избежать тюрьмы.

Таким образом, на Саркози оденут электронный браслет, однако он все же останется на свободе.

Эрцог и Азибер, также проходившие по делу, получили аналогичные сроки.

Интересно, что сторона обвинения требовала для экс-президента четыре года тюрьмы, два из которых условно. В таком случае политик на самом деле оказался бы в тюрьме.

Впрочем, все еще существует шанс, что Саркози выиграет апелляцию по делу и приговор вообще будет отменен. До начала апелляционного процесса и вступления в силу приговора суда он будет находиться на свободе.

Дело о незаконном финансировании Бетанкур президентской кампании Саркози в 2012 году на данный момент все еще находится в процессе. В марте 2021 года экс-президента и 13 его соратников ожидает суд. Сторона обвинения считает, что политик путем мошенничества смог потратить на свою президентскую кампанию в два раза больше лимита, установленного законом.

Еще одно дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году все той же Лилиан Бетанкур, было закрыто судом в 2013 году. Обвинение заявляло, что политик получил от миллиардерши чек на 50 тысяч евро, несмотря на то, что закон запрещает получение от частного лица пожертвования в размере более 4,6 тысяч евро. Кроме того, обвинение считало, что Саркози воспользовался состоянием Бетанкур, которой в 2006 году был поставлен диагноз "слабоумие".

Впрочем, суд счел обвинение против Саркози недостаточно мотивированными.

Саркози также подозревали в том, что он получил деньги на свою политическую кампанию и от ливийского лидера Муаммара Каддафи, который якобы предоставил политику миллионы евро наличными (точная сумма в СМИ не называлась). Впрочем, дело об этой "сделке" отозвал сам заявитель.

Экс-президент Франции изначально отрицал все обвинения, и заявлял о том, что таким образом его политические оппоненты пытаются убрать его из политики. На одном из первых судебных заседаний он заявил: "Я конечно не признаю ни одно из тех порочащих обвинений, которые меня преследуют вот уже 6 лет".

Попав в большую политику, Саркози сразу же стал очень популярным во Франции. Его путь начался в роли мэра предместья Парижа, а после он стал членом правительства, занимая должности министра внутренних дел и министра финансов.

Любовь к Саркози объяснялась и женитьбой в 2008 году на популярной французской певице и топ-модели Карле Бруни.

На должности президента Саркози сыграл не последнюю роль в урегулировании спровоцированного Россией военного конфликта в Грузии в 2008 году. Также он санкционировал участие французских военных в конфликте в Ливии, который закончился свержением и убийством Муаммара Каддафи.

Впрочем, на фоне финансового кризиса и скандала с финансированием от Бетанкур, Саркози не смог второй раз переизбраться президентом в 2012 году, проиграв выборы Франсуа Олланду.

После этого он заявил, что уходит на политическую пенсию. Когда же стало ясно, что Олланд не сможет избраться на второй срок из-за крайне низкой популярности у французов, Саркози вновь попытался вернуться в большую политику, но проиграл праймериз в Республиканской партии Франсуа Фийону, который впоследствии был осужден по делу о фиктивном трудоустройстве жены.

На выборах же победил Эммануэль Макрон, а Саркози окончательно ушел из политики.