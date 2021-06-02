Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии получила должность в 'Роснефти'

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (в 2017-2019 годах) вошла в состав совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть". Она была выдвинута на этот пост в марте 2021 года.

Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, опубликованном 2 июня. В новый состав совета директоров вошли 11 человек, среди которых – три независимых директора, не считая Кнайсль.

Отметим, в 2018 году Кнайсль пригласила на свою свадьбу президента России Владимира Путина. 53-летняя экс-министр вышла замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Майлингера. Путин принял приглашение и даже потанцевал с невестой. Это вызвало настоящий скандал в политической среде, Кнайсль даже предлагали уйти в отставку.

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В качестве одного из подарков от президента России на свадьбе выступили казаки, что раскритиковали в сети.

Вскоре Кнайсль назвала Путина "действительно хорошим танцором".

Отметим, Кнайсль занимала кресло министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года по квоте ультраправой Австрийской партии свободы. Она ушла из министерства после падения первого правительства Курца, что произошло из-за скандала с подкупом Партии свободы.

После отставки из министерства Кнайсль начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today (RT).

Как сообщал OBOZREVATEL, Кнайсль призналась, что позвала президента России Владимира Путина на свою свадьбу в августе 2018-го без какого-либо расчета.