Герхард Шредер снова возглавил совет директоров "Роснефти"

Главу комитета акционеров Nord Stream-2 (принадлежит российскому "Газпрому") Герхарда Шредера переизбрали главой совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефти". Решение было принято на заседании 3 июня.

В сообщении на сайте компании говорится, что также был сформирован состав и избраны главы комитетов. Кроме этого, новый совет согласовал реализацию инвестиционной программы проекта "Восток Ойл".

Отметим, что бывший канцлер Германии Шредер является членом и председателем совета директоров "Роснефти" с 2017 года.

Накануне экс-министр иностранных дел Австрии (в 2017-2019 годах), доктор права Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров этой российской компании. Ее кандидатура была выдвинута на эту должность в марте 2021 года.

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На сегодня в состав совета директоров "Роснефти" входят 11 человек: Шредер, Кнайсль, а также бывший глава British Petroleum (BP) Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади, исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-канцлер Германии Шредер впервые публично выступил с критикой Кремля. Так, он заявил, что "аннексия Крыма была явным нарушением международного права".