Маникюр на Новый год 2022: 15 лучших идей nail-дизайна для любой длины. Фото

Яна Сончковская
Красота
4 минуты
29
Самые яркие идеи для зимнего маникюра

Торговые центры и кофейни уже украсили свои витрины зимним декором, а поэтому у многих появилось новогоднее настроение. Женщины уже записались к своим мастерам и ждут, когда сделают новый маникюр со снежинками, Дедом Морозом и снеговиками.

Но стоит знать, что зимой 2021-2022 модным будет наиболее лаконичный и нежный маникюр. Трендовыми цветами стали молочный, изумрудный и светло-розовый. OBOZREVATEL собрал в соцсетях идеи стильного дизайна ногтей.

Интересное новогоднее сочетание цветов в этом году – красный и темно-зеленый. На длинных ногтях такая композиция смотрится довольно ярко.

Яркий маникюр на длинные ногти.
Видео дня

Любителям нежных цветов понравится комбинация трендового молочного и серого цвета.

Светлый маникюр нового года на короткие ногти.

В течение всего 2021 года популярностью пользовался нежно-розовый оттенок.

Нежный маникюр на длинные ногти.

Серо-белый градиент с новогодними снежинками смотрится эффектно.

Серый новогодний маникюр на длинные ногти.

Некоторым девушкам не нравится красный цвет ногтей, поэтому мастера придумывают тематический маникюр в спокойных оттенках.

Нежный новогодний маникюр на квадратные ногти.

Мастер маникюра изобразила на длинных ногтях снегопад.

Снежный маникюр на среднюю длину ногтей.

Красный цвет выглядит неотразимо на ногтях любой длины.

Маникюр на длинные ногти красного цвета.

Девушки обожают маникюр с блестками и стразами.

Новогодний маникюр украсили блестками.

Мастер маникюра нарисовала на ногтях свитер.

Яркий новогодний маникюр.

Изумрудный цвет всегда в тренде зимой.

Новогодний маникюр на средней длине ногтей.

Нежный маникюр с шапками Деда Мороза смотрится необычно.

Маникюр на квадратные ногти с шляпами Деда Мороза.

Молочный маникюр выглядит невероятно стильно на ногтях средней длины.

Трендовый молочный маникюр на среднюю длину

Снежный новогодний маникюр подходит даже для коротких ногтей.

Серый маникюр на короткие ногти.

Холодный коричневый цвет смотрится очень стильно.

Коричневый новогодний маникюр.

Ранее OBOZREVATEL показывал:

КрасотаженщиныМодалюдипраздник