Торговые центры и кофейни уже украсили свои витрины зимним декором, а поэтому у многих появилось новогоднее настроение. Женщины уже записались к своим мастерам и ждут, когда сделают новый маникюр со снежинками, Дедом Морозом и снеговиками.

Но стоит знать, что зимой 2021-2022 модным будет наиболее лаконичный и нежный маникюр. Трендовыми цветами стали молочный, изумрудный и светло-розовый. OBOZREVATEL собрал в соцсетях идеи стильного дизайна ногтей.

Интересное новогоднее сочетание цветов в этом году – красный и темно-зеленый. На длинных ногтях такая композиция смотрится довольно ярко.

Видео дня

Любителям нежных цветов понравится комбинация трендового молочного и серого цвета.

В течение всего 2021 года популярностью пользовался нежно-розовый оттенок.

Серо-белый градиент с новогодними снежинками смотрится эффектно.

Некоторым девушкам не нравится красный цвет ногтей, поэтому мастера придумывают тематический маникюр в спокойных оттенках.

Мастер маникюра изобразила на длинных ногтях снегопад.

Красный цвет выглядит неотразимо на ногтях любой длины.

Девушки обожают маникюр с блестками и стразами.

Мастер маникюра нарисовала на ногтях свитер.

Изумрудный цвет всегда в тренде зимой.

Нежный маникюр с шапками Деда Мороза смотрится необычно.

Молочный маникюр выглядит невероятно стильно на ногтях средней длины.

Снежный новогодний маникюр подходит даже для коротких ногтей.

Холодный коричневый цвет смотрится очень стильно.

Ранее OBOZREVATEL показывал: