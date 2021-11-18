Дед Мороз и Снегурочка: как появились главные персонажи Нового года в СССР

18 ноября называют днем рождения Деда Мороза. Так, считается что именно в эту дату на севере, где живет сказочный старичок, в свои права вступает настоящая зима.

Изначально Дед Мороз и Снегурочка были героями советского Нового года, но после развала СССР не утратили своей популярности. OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать историю этой праздничной традиции.

История образа Деда Мороза корнями уходит во времена древнеславянских племен – язычников, которые считали его злым повелителем холодов. Называли его по-разному: Мороз, Карачун, Студенец, Дядо Коледа, Трескун.

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Наши предки очень боялись Мороза, поэтому пытались всячески его задобрить: оставляли еду и другие гостинцы, а в некоторых регионах даже приносили человеческие жертвы, привязывая к дереву в морозном лесу молодую девушку.

С принятием христианства церковь осудила почитание злого Мороза. Ему на смену пришел святой Николай, который послушным детям приносил под подушку подарки, а непослушным – розги.

Образ доброго Деда Мороза появился в конце 1930-х годов в СССР. Случилось это "благодаря" большевикам, которые после прихода к власти развернули масштабную антирелигиозную пропаганду и "запретили" святого Николая.

Чудотворца "заменили" Дедом Морозом – образом доброго старичка с седой бородой, никак не связанного с религией. В то же время людям позволили отмечать Новый год, хотя ряд историков считает, что и тот был призвал отвлечь внимание от репрессий и Голодоморов.

В СССР Снегурочка появилась на двадцать лет позже Деда Мороза – в 1937-м. Образ был взят из российского фольклора, где ее описывали как девочку из снега, которая растаяла с приходом летнего тепла.

Примечательно, что задолго до этого,в 1873 году, Александр Островский написал пьесу "Снегурочка", а в 1881 году по ее мотивам Николай Римский-Корсаков поставил одноименную оперу, которая имела большой успех.

В конце 19 и начале 20 веков Снегурочка была чрезвычайно популярной. Сцены из оперы разыгрывали на домашних праздниках, игрушками с ее изображением украшали елку, в похожие наряды наряжались девушки.

В раннем СССР Снегурочка была запрещена. Но в 1937 году внучка Деда Мороза официально появилась на спектакле в Доме Союзов в Москве.

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