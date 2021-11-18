Дед Мороз и Снегурочка: как появились главные персонажи Нового года в СССР

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Новый год - Дед Мороз и Снегурочка

18 ноября называют днем рождения Деда Мороза. Так, считается что именно в эту дату на севере, где живет сказочный старичок, в свои права вступает настоящая зима.

Изначально Дед Мороз и Снегурочка были героями советского Нового года, но после развала СССР не утратили своей популярности. OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать историю этой праздничной традиции.

Изначально Дед Мороз и Снегурочка были героями советского Нового года
Как появился Дед Мороз

История образа Деда Мороза корнями уходит во времена древнеславянских племен – язычников, которые считали его злым повелителем холодов. Называли его по-разному: Мороз, Карачун, Студенец, Дядо Коледа, Трескун.

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Наши предки очень боялись Мороза, поэтому пытались всячески его задобрить: оставляли еду и другие гостинцы, а в некоторых регионах даже приносили человеческие жертвы, привязывая к дереву в морозном лесу молодую девушку.

В представлении наших предков Мороз не был добрым. В. Васнецов, 1885 год

С принятием христианства церковь осудила почитание злого Мороза. Ему на смену пришел святой Николай, который послушным детям приносил под подушку подарки, а непослушным – розги.

Дед Мороз в СССР

Образ доброго Деда Мороза появился в конце 1930-х годов в СССР. Случилось это "благодаря" большевикам, которые после прихода к власти развернули масштабную антирелигиозную пропаганду и "запретили" святого Николая.

Святой Николай – прообраз Деда Мороза. Французская открытка

Чудотворца "заменили" Дедом Морозом – образом доброго старичка с седой бородой, никак не связанного с религией. В то же время людям позволили отмечать Новый год, хотя ряд историков считает, что и тот был призвал отвлечь внимание от репрессий и Голодоморов.

Дореволюционная рождественская открытка со святым Николаем
Как появилась Снегурочка

В СССР Снегурочка появилась на двадцать лет позже Деда Мороза – в 1937-м. Образ был взят из российского фольклора, где ее описывали как девочку из снега, которая растаяла с приходом летнего тепла.

Примечательно, что задолго до этого,в 1873 году, Александр Островский написал пьесу "Снегурочка", а в 1881 году по ее мотивам Николай Римский-Корсаков поставил одноименную оперу, которая имела большой успех.

В. Васнецов. "Снегурочка", 1899 год

В конце 19 и начале 20 веков Снегурочка была чрезвычайно популярной. Сцены из оперы разыгрывали на домашних праздниках, игрушками с ее изображением украшали елку, в похожие наряды наряжались девушки.

В раннем СССР Снегурочка была запрещена. Но в 1937 году внучка Деда Мороза официально появилась на спектакле в Доме Союзов в Москве.

Первое изображение советского Деда Мороза в анимационном фильме "Дед Мороз и серый волк", 1937 год

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