В МВД назвали предварительную причину пожара в костеле Святого Николая
По предварительной информации, причиной пожара в столичном костеле Святого Николая стало короткое замыкание в органе. Оно случилось во время репетиции после 21:00.
Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщили в пресс-службе ведомства. На своей странице в Facebook он уточнил, что сначала из органа пошел дым, после чего инструмент охватило пламя.
По словам Монастырского, сотрудники учреждения культуры сначала пытались потушить пожар самостоятельно и не вызывали спасателей, из-за чего "были потеряны драгоценные минуты". Однако сотрудники ГСЧС отреагировали очень быстро и прибыли на место через 6 минут после вызова.
"Скажу откровенно, если бы не их профессиональные действия, мы бы потеряли один из самых красивых архитектурных памятников Киева, – как Париж потерял древний собор Нотр-Дам де Пари", – написал министр.
Несущие конструкции костела, по предварительным выводам специалистов, не пострадали.
Глава МВД также рассказал о выявленных нарушениях. Электропровода, которым уже более 40 лет, внутри органа были расположены в деревянном корпусе без соответствующей металлической оболочки.
Сейчас правоохранители рассматривают все возможные версии возгорания, однако короткое замыкание является наиболее вероятной причиной пожара. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
По делу назначен ряд экспертиз, в течение недели эксперты должны предоставить выводы о причинах возгорания. Перед этим также будут изучать записи с внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допрашивать свидетелей.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Никто из людей в результате пожара в костеле не пострадал. Появилось также первое видео с кадрами последствий возгорания.
В костеле Святого Николая сгорел духовой орган, который был единственным рабочим в Европе. В центральном зале упала люстра.
Были опубликованы фото костела после пожара. В Минкульте же подсчитают убытки от инцидента.