В МВД назвали предварительную причину пожара в костеле Святого Николая

По предварительной информации, причиной пожара в столичном костеле Святого Николая стало короткое замыкание в органе. Оно случилось во время репетиции после 21:00.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщили в пресс-службе ведомства. На своей странице в Facebook он уточнил, что сначала из органа пошел дым, после чего инструмент охватило пламя.

По словам Монастырского, сотрудники учреждения культуры сначала пытались потушить пожар самостоятельно и не вызывали спасателей, из-за чего "были потеряны драгоценные минуты". Однако сотрудники ГСЧС отреагировали очень быстро и прибыли на место через 6 минут после вызова.

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"Скажу откровенно, если бы не их профессиональные действия, мы бы потеряли один из самых красивых архитектурных памятников Киева, – как Париж потерял древний собор Нотр-Дам де Пари", – написал министр.

Несущие конструкции костела, по предварительным выводам специалистов, не пострадали.

Глава МВД также рассказал о выявленных нарушениях. Электропровода, которым уже более 40 лет, внутри органа были расположены в деревянном корпусе без соответствующей металлической оболочки.

Сейчас правоохранители рассматривают все возможные версии возгорания, однако короткое замыкание является наиболее вероятной причиной пожара. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

По делу назначен ряд экспертиз, в течение недели эксперты должны предоставить выводы о причинах возгорания. Перед этим также будут изучать записи с внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допрашивать свидетелей.

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