В костеле святого Николая в Киеве сгорел единственный в Европе духовой орган

В Киеве во время пожара в костеле святого Николая сгорел духовой орган, который был единственным действующим в Европе. Кроме того, в центральном зале упала люстра.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в ГСЧС. По предварительным данным, уникальный музыкальный инструмент полностью выгорел.

Чрезвычайное происшествие случилось около 21:00 в пятницу, 3 сентября. Очаг возгорания, предварительно, находился между первым и вторым этажом.

Огонь быстро перебросился на кровлю, однако с улицы его видно не было. Над зданием только поднимался густой дым, а из-за копоти фасад над некоторыми окнами стал черным.

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На локализацию огня понадобилось чуть меньше часа. Также известно, что внутри здания частично разрушено отделка костела.

Добавим: ранее наше издание опубликовало цикл материалов об органе в Николаевском костеле. Здание было в аварийном состоянии и использовалось Национальным домом органной и камерной музыки, хотя верующие требовали передать храм в постоянное пользование католикам.

В 2020-м году чиновники решили, что для Дома органной и камерной музыки построят новое здание. На это давалось три года.

Не исключено, что именно аварийное состояние костела могло стать основной причиной пожара там 3 сентября.

Как рассказывали на сайте Дома органной и камерной музыки, большой концертный орган специально для концертного зала в костеле создали мастера фирмы Rieger-Kloss (Крнов, Чехословакия).

При конструировании мастера пытались приблизить внешний вид инструмента к архитектурному стилю костела.

Орган имел 55 регистров, распределенных по трем мануальным и педальной клавиатурам; 3945 труб различных размеров (от 13 миллиметров до 6 метров), изготовленных из металла и ценных пород дерева (черного и красного).

Как писал OBOZREVATEL, сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось потушить огонь в Николаевском костеле в столице. Первое видео, снятое внутри храма после ЧП, можно посмотреть тут.