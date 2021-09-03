В костеле святого Николая в Киеве сгорел единственный в Европе духовой орган

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Жизнь столицы
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В Николаевском костеле сгорел орган

В Киеве во время пожара в костеле святого Николая сгорел духовой орган, который был единственным действующим в Европе. Кроме того, в центральном зале упала люстра.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в ГСЧС. По предварительным данным, уникальный музыкальный инструмент полностью выгорел.

Чрезвычайное происшествие случилось около 21:00 в пятницу, 3 сентября. Очаг возгорания, предварительно, находился между первым и вторым этажом.

Огонь быстро перебросился на кровлю, однако с улицы его видно не было. Над зданием только поднимался густой дым, а из-за копоти фасад над некоторыми окнами стал черным.

Видео дня
Пожарные на месте ЧП

На локализацию огня понадобилось чуть меньше часа. Также известно, что внутри здания частично разрушено отделка костела.

Огромная люстра упала на пол. Судя по всему, ее зацепил огонь

Добавим: ранее наше издание опубликовало цикл материалов об органе в Николаевском костеле. Здание было в аварийном состоянии и использовалось Национальным домом органной и камерной музыки, хотя верующие требовали передать храм в постоянное пользование католикам.

В 2020-м году чиновники решили, что для Дома органной и камерной музыки построят новое здание. На это давалось три года.

Не исключено, что именно аварийное состояние костела могло стать основной причиной пожара там 3 сентября.

Орган в здании храма

Как рассказывали на сайте Дома органной и камерной музыки, большой концертный орган специально для концертного зала в костеле создали мастера фирмы Rieger-Kloss (Крнов, Чехословакия).

При конструировании мастера пытались приблизить внешний вид инструмента к архитектурному стилю костела.

Орган имел 55 регистров, распределенных по трем мануальным и педальной клавиатурам; 3945 труб различных размеров (от 13 миллиметров до 6 метров), изготовленных из металла и ценных пород дерева (черного и красного).

Костел св. Николая в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось потушить огонь в Николаевском костеле в столице. Первое видео, снятое внутри храма после ЧП, можно посмотреть тут.