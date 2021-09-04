Появились фото костела Святого Николая после пожара: Минкульт подсчитает убытки

В пятницу вечером, 3 сентября, в украинской столице случился пожар в костеле Святого Николая улице Большая Васильковская, 77. Больше ста лет назад это здание построили поляки из Киева.

В связи с этим оценить масштабы последствий пожара прибыл заместитель посла Польши в Украине. В Twitter посольства опубликовали кадры пострадавшего костела (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram написал, что благодаря действиям сотрудников ГСЧС удалось избежать значительных повреждений. По его словам, зданию ничто не грозит, однако уникальный орган полностью уничтожен огнем.

Его слова подтвердил глава МВД Украины Денис Монастырский. Он отметил, что несущие перекрытия в костеле не пострадали, передает "Интерфакс-Украина".

Ткаченко добавил, что точную причину возгорания установит следствие. В Минкульте же начали оценку повреждений, после чего составят список необходимых противоаварийных работ и мер по реставрации костела.

"Кроме того, ищем место для концертов, репетиций коллектива и возможных гастролей Национального дома органной и камерной музыки, который располагался в костеле", – написал Ткаченко.

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