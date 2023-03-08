В Киеве заметили маршрутку, в которой можно расплатиться за проезд криптовалютой. Фото
В Киеве была замечена уникальная маршрутка, в которой можно рассчитаться за проезд электронным платежом. В частности, водитель принимает оплату в криптовалюте.
Об этом сообщили в социальных сетях. На каком маршруте ездит этот автобус, не сообщалось.
"Будущее уже здесь: в маршрутках Киева водители принимают оплату за проезд криптовалютой", – говорится в сообщении.
Судя по объявлению, размещенному над водителем маршрутного автобуса, стоимость проезда составляет 0,375 USDT, а оплату за проезд принимают на кошелек Binance.
Напомним, ранее в Киеве зарегистрировали петицию с предложением ввести безналичную оплату в столичных маршрутных автобусах. Сейчас там можно рассчитаться за проезд только наличными.
Стоит добавить, что криптовалютные биржи закрыли возможность выводить средства на карты, выданные украинскими банками. Пополнить криптокошелек с украинской карты тоже нельзя. Надолго ли это, пока не известно.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева патрульные остановили маршрутный автобус, у водителя которого обнаружили признаки наркотического опьянения. Событие произошло на проспекте Мира.
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