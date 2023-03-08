В Киеве заметили маршрутку, в которой можно расплатиться за проезд криптовалютой. Фото

В Киеве была замечена уникальная маршрутка, в которой можно рассчитаться за проезд электронным платежом. В частности, водитель принимает оплату в криптовалюте.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На каком маршруте ездит этот автобус, не сообщалось.

"Будущее уже здесь: в маршрутках Киева водители принимают оплату за проезд криптовалютой", – говорится в сообщении.

Судя по объявлению, размещенному над водителем маршрутного автобуса, стоимость проезда составляет 0,375 USDT, а оплату за проезд принимают на кошелек Binance.

Напомним, ранее в Киеве зарегистрировали петицию с предложением ввести безналичную оплату в столичных маршрутных автобусах. Сейчас там можно рассчитаться за проезд только наличными.

Стоит добавить, что криптовалютные биржи закрыли возможность выводить средства на карты, выданные украинскими банками. Пополнить криптокошелек с украинской карты тоже нельзя. Надолго ли это, пока не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева патрульные остановили маршрутный автобус, у водителя которого обнаружили признаки наркотического опьянения. Событие произошло на проспекте Мира.

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