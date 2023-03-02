В Украине остановился вывод криптовалюты на банковские карты: что известно

Криптовалютные биржи закрыли для пользователей возможность выводить средства на карточки, выданные украинскими банками. Пополнить криптокошелек с украинской карточки тоже нельзя. Надолго ли это, пока не известно.

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Некоторые крупные игроки рынка уже официально заявили о проблеме, не называя ее причины. Однако, по данным профильного издания "Минфин", с трудностями столкнулись все биржи.

"Пока фиатные каналы, а именно ввод и вывод через банковскую карту и другие платежные сервисы временно приостановлены среди криптовалютных бирж по всей Украине", – заявила, к примеру, пресс-служба Binance.

Основатель криптовалютной биржи Kuna Михаил Чобанян также признал наличие проблемы, причем у всех криптобирж. "По поводу гривни карточной и ввода/вывода на бирже. Да, не работает у всех", – сообщил он в Telegram-канале.

"В настоящее время выводы UAH Visa/Mastercard временно недоступны из-за технических работ. К сожалению, пока нет точных сроков их окончания", – рассказали в службе поддержки Whitebit.

Причину остановки вывода средств на украинские карты в открытую не называет никто. Однако, по данным СМИ, речь может идти о массовой проверке украинских банков на предмет их участия схемах игорного бизнеса по уклонению от налогов. Косвенно это подтверждает информация об открытии нескольких десятков уголовных дел по этому поводу, в которых фигурируют банки.

Пока что клиентам криптовалютных бирж советуют пользоваться альтернативными методами вывода средств и пополнения кошельков. В частности, в Whitebit рекомендуют использовать систему GEO Pay, а Binance предлагает вариант переводов через P2P.

Как сообщал OBOZREVATEL, "крипту" также активно использует Россия для обхода санкций. По данным расследований Inca Digital, некоторые биржи позволяют торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных подсанкционными российскими банками.

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