Силовики устроили "маски-шоу" в доме Кличко: все детали

В дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко, пришли правоохранители. Его подъезд заполнили вооруженные люди в шлемах. Сам политик в этот момент был на утренней тренировке, а когда вернулся, то на площадке стоял боец СБУ с автоматом.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Силовики заверили, что якобы пришли с обыском в квартиру этажом ниже, но Кличко не исключил, что происходящее – элемент давления на него. Вернувшись с тренировки, он вошел в квартиру с одним из правоохранителей.

"Решили сделать шоу? Я знаю этих людей, которые здесь живут. Очень бедные люди. Не знаю, какие там уголовные производства могут быть", – прокомментировал ситуацию Кличко в эфире "Украина 24".

"Каждое утро я тренируюсь. Готовлюсь к своему 50-летию, чтобы быть в хорошей форме, как в 20. Поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд. Ломились сюда. Там есть камера видеонаблюдения. А сейчас они или испугались или что и пошли в другую квартиру", – добавил он.

"Они пришли утром. Они не рассчитывали, что я каждое утро тренируюсь. Плохую информацию имеют. В 06:30 я уже был в спортзале. В 07:00 они пришли. Двери были закрыты, никого нет. Но они постояли-постояли и пошли дальше. Я думаю, что поступило указание. Я не готов комментировать, но многие вещи, которые происходят, очень странные", – поделился подробностями ситуации с прессой глава столицы.

Напомним ранее, массовые обыски прошли на коммунальных предприятиях столицы. Кличко назвал это дискредитацией себя лично.

"Последние несколько дней происходит атака на столичную власть, направленная против меня лично. Десятки обысков на ключевых коммунальных предприятиях и в департаментах городской администрации, дома у их руководителей. И все это подается под видом борьбы с коррупцией. Молниеносной борьбы", – говорил мэр Киева.

"Называют какие-то миллионы, десятки миллионов гривен. Манипулируют информацией, звучит откровенная ложь. Скажу одно: городская власть всегда сотрудничает с правоохранительными органами и помогает в расследовании дел о финансовых нарушениях", – подчеркивал он.

Кроме того, мэр украинской столицы утверждал, что обыски на коммунальных предприятиях касались тех дел, по которым власть города сама передавала отчеты в правоохранительные органы.

"За последние несколько лет мы осуществили 385 внутренних финансовых аудитов и передали все документы правоохранительным органам. И, что интересно, на прошлой неделе внезапно большое количество предприятий пришли правоохранители. По тем же делами, которые мы передали, они хотят снова изымать документы, которые уже у них есть. Как-то оно странно выглядит ", – возмутился глава города.

По мнению Кличко, ситуация, которая сложилась, даже хуже, чем во времена беглого экс-президента Виктора Януковича. Политик отметил, что правоохранители и налоговики буквально "кошмарят" столичную власть.

"Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты!" – говорил мэр Киева.

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