Обыск в доме Кличко: СБУ путается в заявлениях о действиях относительно квартиры мэра

Несмотря на заявления Службы безопасности Украины, ее сотрудники все же пытались попасть в квартиру мэра Киева Виталия Кличка. Ранее правоохранители отмечали, что следственные действия не связанны с главой КГГА.

Как сообщил столичный градоначальник, на записи, сделанной видеокамерой, установленной в подъезде, видно, что вооруженные люди звонили и стучали в дверь жилья политика.

"Когда я пришел домой, поднимаясь по лестнице, увидел группу правоохранителей... На мой вопрос что происходит, они ответили, что пришли, якобы, в квартиру двумя этажами ниже моей. Вроде, эта квартира сдается и в них вопросы к арендаторам. Но... Камера, установленная ​​на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж, звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю", – заявил Кличко.

В СБУ сообщили, что они не проводили обыски в квартире мэра Киева Виталия Кличко. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов.

Добавим, что соседка главы КГГА, проживающего двумя этажами ниже и в которой якобы приходили с обысками, рассказала, что правоохранители заходили и к ней в квартиру.

"Они зашли, увидели, что у нас делается ремонт и попросили телефоны соседей. После этого сразу же ушли", – рассказала женщина.

Напомним, в дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко, пришли правоохранители. Его подъезд заполнили вооруженные люди в шлемах. Сам политик в этот момент был на утренней тренировке, а когда вернулся, то на площадке стоял боец СБУ с автоматом.

Недавно мэр столицы прокомментировал массовые обыски, которые устроили правоохранители на коммунальных предприятиях столицы. Он считает, что на городскую власть происходит атака направленная лично против него.

Ранее глава КГГА заявлял, что в течение последних дней правоохранители и налоговики буквально "кошмарят" столичную власть. По его мнению, такого не было в Украине даже в "махровые" времена беглого экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что городские власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передавала материалы по результатам внутренних аудитов.