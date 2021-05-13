Що стосується подій навколо міської влади. Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти!

Тільки за останніх два дні обшуки відбулися в "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі". А також - у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.

Сьогодні, о шостій ранку, увірвалися додому до головного архітектора Києва. Приходили додому і до голови виконкому партії "УДАР". Шукають корупцію?! Як блискавично і масово знайшлися якісь "справи", що не витримують жодної правової критики. Я завжди акцентував на тому, що в нашій роботі нульова толерантність до корупції. І міська влада завжди відкрита і співпрацює в цьому напрямку з правоохоронними органами. Насправді те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто! І скажу, з чим він пов'язаний. Бо Київ вивчає питання про запровадження виконкомів. - Коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової. І цього дуже не хочуть. Не хочуть, щоб Києвом керував мер, обраний киянами, а не призначений центральною владою казачок!

Це і стало причиною розгортання брудної кампанії – з обшуками, потоками брехні і маніпуляціями, спробою дестабілізувати роботу міської влади.

У таких випадках звертаються до гаранта Конституції щодо забезпечення дотримання законності. Але тут зрозуміло, що такі дії схвалені на найвищому рівні. Я звертаюся до правоохоронних органів. Коли ви виконуєте чиїсь накази і доручення, - злочинні накази, і ви це знаєте, - пам’ятайте, що рано чи пізно доведеться відповідати за законом! Тому не треба так брутально його порушувати. А тим, хто хоче мене, так би мовити, "потренувати", скажу: я тренувався ще, коли ви в школу ходили. Тому перебуваю у відмінній формі!

І підкреслю, я переконаний: такі дії щодо міської влади не залишаться без уваги і оцінки наших міжнародних партнерів. Бо про яку демократію і місцеве самоврядування ми можемо говорити?! Цей "серіальчик" не покращує імідж України, як європейської держави. Сценарій - непрофесійний, треба коригувати.

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